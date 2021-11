DØMT: (F.V.) Travis McMichael, Gregory McMichael og William Bryan er dømt for drapet på Ahmaud Arbery i USA.

Torsdag 25. november: Dette skjedde i natt

En person omkom etter en trafikkulykke i Årdal. Moren til drepte Ahmaud Arbery er lettet over at sønnens drapsmenn nå risikerer livstid i fengsel og fire personer er pågrepet etter at en båt sank i Den engelske kanal.

