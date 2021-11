GRÅMANDAG: Ikke mye å rope hurra for denne uken. Her er Oslo avbildet en gråværsdag i fjor.

Grå start på uken

Mandagen startet med store nedbørsmengder på Østlandet, og regnet fortsetter. Heller ikke resten av Norge får mye å glede seg over denne uken.

Av Stella Bugge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Blåse kommer det også til å gjøre.

– Det kan komme opp i stiv kuling utsatte steder langs hele landet, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane til VG.

De største nedbørsmengdene så langt dette døgnet har kommet i Agder, hvor værstasjonen på Hynnekleiv har målt 27,4 mm siden midnatt mens Bjørnholt i Oslo kan skilte med 21,6 mm.

Rotbløyte i Bergen

Føler du at det har regnet mye i det siste?

Vel, for Oslo sin del har det regnet mer enn normalt i oktober og mindre enn vanlig i september. Bergen har som kjent slått sin egen regnrekord. Oktober 2021 ble tidenes våteste måned noensinne målt i Bergen, ifølge Bergens Tidende. Per lørdag var det målt 634,7 millimeter nedbør målt på Florida.

– Fredag 29. oktober hadde Bergen 87,9 mm, kan Vågane fortelle.

Så når det er meldt 68 mm nedbør i Vestlandets hovedstad fra fredag til og med mandag neste uke, skremmer det neppe vannet av bergenserne.

Men for å gå tilbake til Østlandet.

– Det er fremdeles regnbyer som gjelder for Sør- og Østlandet sin del i dag og i morgen. Det kan bli litt lettere på onsdag slik det ser ut nå, men det blir en grå start på uken, sier Vågane.

Farevarsel er det derimot ikke grunnlag for, så mye regn blir det ikke. Onsdag, torsdag og fredag blir det litt lettere vær her.

– Det blir mest intenst i starten av uken.

Vestlandet kan derimot belage seg på nok en fuktig helg. Der suser det nemlig inn et stort lavtrykk mot slutten av uken.

– Vestlandet får også bygevær de nærmeste dagene. Mandag og tirsdag er det av og på med regnbyger. Men så ser det litt lettere ut, opplyser Vågane.

Men det varer bare frem til fredag, når lavtrykket gjør sin entré.

– Inn mot helgen kommer det et stort lavtrykk som gir en del nedbør. Lørdag og søndag ser verst ut, ifølge statsmeteorologen.

Solgløtt i Trondheim

– Hva med trønderne, hvordan vil uken se ut for dem?

– Det blir litt spredt regn i dag, men det ser ut som det blir bedre utover dagen i dag. De får litt mulighet for sol i alle fall ut over mandagen, og inn i tirsdagen er det også gode muligheter for sol. De er kanskje de som ligger best an, sier Vågane.

Men Midt-Norge kan vente seg litt nedbør fra torsdag av og inn mot helgen.

Tromsø har hatt en fin start på uken med blå himmel.

– Det kommer litt nedbør inn sørfra som treffer Nordland og Troms- og Finnmark i løpet av kvelden og natten, men det blir mye mindre enn sørpå med litt forbigående regn fra mandagskvelden. Fra tirsdag ser det tørt og fint ut, men onsdag kveld kommer det igjen nedbør, sier Vågane.

Det har vært mildere enn normalt i Tromsø.

– Normalen for 1. november er i snitt 1,3 grader for hele døgnet. Snittet i går var 3,5. Men det blir litt kaldere inn mot helgen for Nord-Norge sin del.