Les dagens VG her!

Norske forskere har gjort sjeldent gode funn i en ny behandling av irritabel tarmsykdom (IBS). I studien ble 90 prosent av pasientene som deltok bedre – og 50 prosent helt friske, ifølge professor. Les saken i dagens VG.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Raymond Johansen (Ap) har vært isolert i ti dager etter at han ble omikron-smittet. Nå forteller Johansen om hva som traff ham. Og at han vil ha gjenåpning så raskt som mulig. Les intervjuet I dagens VG.

Harde pakker er populært blant både små og store. Utfordringen er at det ofte at det kan koste litt mer enn man ønsker å ta seg råd til. Sjekk 15 julegavetips på harde pakker til under 2000 kr i dagens VG.

Norge lå på det meste under med seks mål, men i den andre omgangen stengte Silje Solberg buret. Og det endte med VM-gull. Les mer i VGs sportsbilag.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!