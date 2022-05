RETTSSAK: Det var satt av to dager til rettssak i Oslo tingrett.

Mann som utga seg for å jobbe i E-tjenesten tiltalt for grovt bedrageri: Erkjenner ikke straffskyld

Mannen erkjenner imidlertid at han har løyet om prestisjefylte jobber i Økokrim og Etterretningstjenesten – men mener det ikke var for å lure til seg penger.

En 39 år gammel mann er tiltalt for grovt bedrageri mot to kvinner i 40-årene som han skal ha vært kjæreste med samtidig. Han er også tiltalt for trusler mot en av dem.

Det var satt av to dager til rettssaken i Oslo tingrett. Mandag var rettssakens siste dag.







Mannen erkjente seg ikke skyldig i alle tiltalepunktene.

Den tiltalte mannen skal ifølge tiltalen ha bedratt den ene kvinnen for omkring en million kroner. Han skal ha fått den andre kvinnen til å lease en Tesla i sitt eget navn, noe som ifølge politiet medførte en fare for tap for henne.

Mannen sa til kvinnene at han jobbet i Økokrim – og at han senere fikk jobb i Etterretningstjenesten.

Forsvarsadvokat Heidi Ysen har nedlagt påstand om full frifinnelse for bedrageriene, subsidiært at han domfelles for grovt uaktsomt bedrageri.

Forsvarer: Heidi Ysen

– Han mener for det første at han hadde intensjon om å betale tilbake pengene han lånte, sier hun.

Om uaktsomheten sier hun følgende:

– Han burde skjønt at han ikke kom til å klare å tilbakebetale det lånet til den ene fornærmede.

Hun mener imidlertid forholdet med teslaen ikke er bedrageri og peker på at tiltalte overførte penger til den ene kvinnen for å betale bilen.

– Truslene erkjenner han var ubehagelig for fornærmede og han forstår det, sier hun.

Mannen har i retten erkjent at han ikke har hatt jobb i e-tjenesten og Økokrim. I sin egen forklaring sier tiltalte at det var fordi han ønsket å ha noe å være stolt av.

Forsvarer Ysen sier det for tiltalte ikke handlet om å lure kvinnene for penger – men at det handlet om å fremstå som en ok person for dem.

Hun sier at denne saken har gått innpå ham.

– Han hadde det veldig tung på fredagen. Han har tatt det fryktelig tungt.

Politiadvokat Erlend Hals Bakke la i retten ned påstand om at tiltalte dømmes for to tilfeller av bedrageri og et tilfelle av trusler – til ett år og en måned fengsel.

Han sier at politiet mener bedrageriet er grovt på grunn av sakens omfang.

– Den utnyttelsen tiltalte har bedrevet her gjør at dette har mye større skadevirkning enn det som vanligvis er tilfelle i bedragerisaker. Her er det også en emosjonell påkjenning for ofrene.

Aktor: F.v. bistandsadvokat Anne-Marie Gulichsen og politiadvokat Erlend Hals Bakke.

Politiadvokaten er uenig i forsvarets påstand om uaktsomt bedrageri.

– Jeg mener tiltaltes handlemåter i denne saken viser at han hele tiden har hatt intensjon om å tilegne seg penger og da er det forsettlig. Han har ikke gjort noe for å tilbakebetale beløpene.

Bakke legger også til at tiltalte ikke har hatt inntekt etter 2016.

– Han har gitt klart inntrykk av at han har en god prestisjefylt jobb og innrømmet i retten at han hadde løyet om det, sier Bakke.

Bistandsadvokat Anne-Marie Gulichsen sier til VG at klientene hennes er lettet over at saken er ferdig i retten.

– Dette har vært en stor påkjenning. Hele denne prosessen, både de forholdene som nå har vært behandlet i retten men også etterforskningen og det å møte her og forklare seg om noe av det mest private i deres liv.