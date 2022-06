Den lange flukten fra krigen

Svitlana hadde ikke lenger noe valg. Da russerne angrep atomkraftverket, handlet det om hennes fem barn. Et tips fra en sjåfør skulle avgjøre familiens skjebne.

«NÅ MÅ VI DRA»

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Russerne er på offensiven. Det kommer stadige varsler om angrep tett på Zaporizjzja.

– Vi fikk varslene via sosiale medier. Hver gang løp vi ned i kjelleren, forteller Svitlana (36).

Atomkraftverket i Zaporizjzja er Europas største. Det ligger 220 kilometer nordøst for storbyen Kherson, som har vært under russisk kontroll siden begynnelsen av mars.

3. mars er det svært dramatisk hjemme hos Svitlana og barna i Enerhodar, byen som er bygd for arbeiderne på kraftverket.

Hun og barna har tilbrakt mange timer i kjelleren i de to ukene etter russernes angrep på Ukraina. Innimellom forsøker hun å gjøre tilværelsen så normal som mulig. Hjemme tar Svitlana et av de siste bildene før familien flykter:

Vladislava og David spiller brettspill med oldemor Galina (84).

Få dager senere angripes kjernekraftverket av russiske styrker. Tidlig i krigen bygger det seg opp til et voldsomt drama Zaporizjzja.

Natt til fredag 4. mars blir kraftverket truffet av et russisk prosjektil – dokumentert på livestream.

Ifølge ukrainske myndigheter ble tre personer drept og to såret i kampene ved kraftverket – som sjokkerte en hel verden.

– Det er på linje med galskap å angripe på denne måten, sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

For Svitlana i Zaporizjzja ble det åpenbart dagen før missilet traff:

– Jeg tenkte at nå må vi dra.

Mot grensen

De kjøres først til Nikopol med bil. Derfra tar de toget til Lviv. Toget er stappfullt. Ukrainere drar vestover, mot grenseovergangene. I løpet av de første ukene av krigen flykter 4,5 millioner mennesker over grensene til nabolandene.

– Barna sov på gulvet i kupeen. Toget var overfylt, forteller Svitlana.

Om bord tar hun bilde av Vladislava sammen med Evgenyja og minstejenta Sofia.

Hun velger en omvei til Lviv. Håpet er at en mindre trafikkert toglinje er tryggere enn hovedlinjen. Vel fremme i storbyen vest i landet venter en venn med bil. Han kjører Svitlana og barna til grensen mot Polen.

Midt på natten går mamma og fem barn over grensen.

– Det var mange kvinner med barn. Mange av barna gråt, forteller Svitlana.

Klokken 05 om morgenen er Evgenyja, Dmitrij, David, Vladislava og Sofia på plass i Medyka i Polen.

Hvor drar du?

Ja, hvor drar du når du plutselig er flyktning, en voksen med ansvar for fem barn mellom seks og tolv år?

Svitlanas bror jobber i Polen. Kanskje kunne de stoppet der. Men vennen som kjørte dem fra Lviv til grensen, har en kjenning i Oslo. Han anbefaler henne å dra til Norge.

– Jeg fikk telefonnummeret til en nordmann som fraktet flyktninger fra Lviv til Oslo, sier Svitlana.

– Slik kom vi oss til Norge.

7. mars kjører de over broen mellom Norge og Sverige i en hvit minibuss, sammen med en annen familie. De stopper på Svinesund, tar bilder og er glade for at de har kommet så langt.

I Oslo er det hasteopprettet et mottak på Scandic Helsfyr Hotel, tett på Intility Arena. Der lander familien på to hotellrom.

De vonde tankene

VG har truffet Svitlana og ungene flere steder i Norge: På Svinesund, ved Scandic Helsfyr hotell og på Intitity Arena i Oslo. På Nasjonalt Mottakssenter i Råde og i Bergen sentrum. Der bodde de på hotell i to måneder.

Plutselig satt de på toget tilbake til Østlandet. Aurskog–Høland kommune ligger en snau times kjøring øst for Oslo. Der skal 200 ukrainske flyktninger etter hvert bosettes.

Info Ukrainere i kommunene 5694 ukrainske flyktninger er nå bosatt i norske kommuner. 5192 er akseptert av en kommune, men venter fortsatt på bosetning. ifølge oversikten fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Direktoratet venter på at bosetting av ytterligere 875 skal bekreftes av kommunene. Vis mer

Svitlana og ungene er en sammensveiset flokk. Svitlanas mann og far til barna er i Russland.

Moren hennes er også i Russland. Hun tar seg av sin gamle far, bestefaren til Svitlana. Nære bånd til kjære i Russland gjør krigen ekstra vond å tenke på – fra det nye livet på Bjørkelangen i Aurskog–Høland.

Uviss fremtid

Det er 23. mars da Svitlana og barna kjøres fra Oslo til Råde og Nasjonalt Ankomstsenter for registrering. Her avgir de fingeravtrykk, blir fotografert og er gjennom en helseundersøkelse for å avdekke eventuell tuberkulosesmitte.

De sover en natt i teltleiren inne i den store hallen i ankomstsenteret, før de settes på nattbussen til Bergen.

I syv uker bor familien på to hotellrom i Bergen. Hotell Hordaheimen fungerer som akuttmottak. Hver dag hentes Vladislava (13), Dmitrij (8), David (9), Evgenyja (11) og Sofia (6) på hotellet og kjøres til skole for flyktningbarn.

Svitlana er glad for å være i sikkerhet. Samtidig er mye uvisst. Hvordan utvikler krigen seg? Og hvordan blir fremtiden for de fem ungene?

– Jeg tenker også mye på søsteren min, som bor i Dnipro. Hun har bestemt seg for at hun ikke vil reise fra Ukraina. Hun sier situasjonen har vært dramatisk for de som ikke har klart å flykte, sier Svitlana.

– Søsteren min forteller at det er ganske farlig der nå. De hører eksplosjoner hele tiden, og lyden av raketter som flyr forbi på vei mot målet.

Bilder fra nyhetsbyråene forteller om en hverdag hvor befolkningen er forberedt på det verste.

Det nye livet

På Bjørkelangen har og Svitlana og familien landet i et hus med utsikt til kornåkre og åsene rundt byggefeltet. Flukten fra krigen er over.

Rundt spisebordet står seks stoler. På kjøkkenbenken en blank kjele. I stuen har de sofa og TV. I gangen står skoene pent på rekke.

Svitlana ser at det går bra med barna.

– Nå slapper de av og koser seg her. Men det tar tid å finne seg til rette. Jeg håper de snart kan begynne på skolen.

Hun tenker mye på hvordan det vil gå med Sofia på seks, som til høsten skal begynne i førsteklasse.

– Jeg er litt bekymret for om hun vil klare å lære seg norsk og engelsk.

Svitlana er utdannet barneskolelærer i hjemlandet, og sier hun har lyst til å finne seg en jobb i Norge.

– Jeg vil gjerne lære meg norsk og jobbe i barnehage.

Hun sier hun ikke vil dra tilbake til Ukraina før det er trygt.

– De første dagene etter at vi kom til Norge, var jeg innstilt på å dra tilbake. Men jeg føler det ikke er forsvarlig nå. Vi føler oss trygge her.