Moren funnet drept: Hva skjedde med Arianna (2)?

Først blir den unge moren Nicole funnet drept under en spraymalt treplate. Da politiet starter etterforskningen, oppdager de at kvinnens to år gamle datter er sporløst borte. Kunne Nicoles siste telefonsamtale gi svar?

Av Hilde Kristine Misje

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hun lå i fosterstilling, plassert i det politiet senere skal beskrive som en grunn, liten grav. Den døde kroppen hennes var dekket av en kryssfinerplate, som var spraymalt med merkelige tegninger.