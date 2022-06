Skytingen i Oslo: Politiet vil undersøke om siktede er tilregnelig

Politiet vil gjennomføre såkalt judisiell observasjon av terrorsiktede Zaniar Matapour (42) etter masseskytingen i Oslo.

Det sier politiet i en pressebrief lørdag ettermiddag.

– Det er viktig for oss å få kartlagt hans psykiske helse opp mot tilregnelighet, så det er besluttet at det vil bli gjennomført en såkalt judisiell observasjon av siktede. Det er noe som vi vil forsøke å få til med det første, sier politiadvokat Børge Enoksen.

En judisiell observasjon tar sikte på å avklare om en siktet er strafferettslig tilregnelig og/eller om vedkommende oppfyller vilkårene for forvaring.

To personer ble drept og 21 skadet i skytingen utenfor barene Per på Hjørnet og London i Oslo i natt. 10 av de skadde beskrives som alvorlig skadet. Zaniar Matapour ble pågrepet natt til lørdag og er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Lørdag ettermiddag sier politiet at det fremdeles ikke er grunn til å tro at at det er flere gjerningsmenn innblandet i skytingen.

Det er politimester Beate Gangås og politiadvokat Børge Enoksen som møter pressen.

– Det er ikke grunn til å tro at det vil skje flere hendelser slik det ser ut nå, sier Gangås.

Politiet opplyser at siktede hadde to uregistrerte våpen. De har ikke informasjon om hvem som har hatt hånd på dem tidligere.

42-åringen som er pågrepet, er tidligere dømt for grov vold og oppbevaring av narkotika.

Siktede har også vært etterforsket for andre mer alvorlige forhold, deriblant drapsforsøk, men disse forholdene har blitt henlagt.

– Gjerningspersonen har en lang historikk med vold og trusler, sier fungerende PST-sjef Roger Berg på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Elden: − Slett ikke sikkert det foreligger noe motiv

Matapour ble avhørt for første gang lørdag, men avbrøt avhøret. Årsaken er at han er skeptisk til politiet og redd for at politiet vil manipulere avhøret.

– Han har ikke ønsket å gi en nærmere forklaring nå. Han er redd for at politiet manipulerer de avhørene han måtte gi, så vi får bare avvente å se hva som skjer, sier forsvarer John Christian Elden.

Elden forklarer at gjerningsmannen har bedt om ikke å ta stilling til siktelsen fra politiet sin side. Han er heller ikke avhørt om noe motiv.

– Det er slett ikke sikkert det foreligger noe motiv i denne saken. Så det jeg vil advare mot, er de spekulasjonene som har vært i løpet av dagen om at det er knyttet opp til bestemte hendelser eller episoder i Oslo.

Politiet oppga lørdag morgen hatkriminalitet som mulig motiv.

Var i samtaler i mai

PST opplyste tidligere lørdag at de i mai i år gjennomførte samtaler med siktede «i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam».

– Det ble ikke vurdert i disse samtalene at gjerningspersonen hadde voldsintensjon, men PST er kjent med at gjerningspersonen har hatt utfordringer knyttet til psykisk helse, sa PST-sjefen.

– Vi har ikke vurdert ham som en av de vi er mest bekymret for, med andre ord at vi sånn sett ikke har ligget tett på med tiltak rundt ham, sier PST-sjefen til VG.

Han sa også at de gjør vurderinger før store arrangementer som Pride og 17. mai.

– Vi hadde ingen indikasjoner forut for gårsdagen som tilsa at vi skulle ha en spesiell bekymring rundt ham, sier PST-sjefen.