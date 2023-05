PÅ VEI TIL LANDSMØTE: MDG-toppene Rune Askeland og Daria Maria Szymaniuk, i oransje Tesla.

MDG-krangel om kjøttfrie barnehager: − Ikke en prioritet å ta vekk servelaten

MDG-listetopp Rune Askeland vil ikke si nei til kjøttservering i barnehager. Han mener byrådet i Oslo går for langt.

Kortversjonen Byrådet i Oslo vil utvide kjøttfrie skolemenyer til barnehager, AKS og fritidsklubber.

MDG-toppkandidat Rune Askeland i Stavanger er uenig i forslaget. Han mener det er unødvendig å stille krav til hvilken mat som skal serveres.

Oslos miljøbyråd Sirin Stav svarer at forslaget er inkluderende, og i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Vis mer

– Dette er detaljstyring. For meg handler det om å ha tillit til at barnehagene, ved hjelp av et godt samarbeid med foreldrene, følger de kostrådene vi skal, sier Rune Askeland.

Han topper MDGs valgliste i Rogaland, og er andrekandidat på listen i Stavanger.

Etter sist kommunevalg fikk MDG i Oslo gjennomslag for at skolematen i Oslo skal være kjøttfri. Denne uken sendte de en ny handlingsplan på høring, der de vil utvide dette til barnehager, aktivitetsskoler (AKS) og fritidsklubber

Det er ikke noe Askeland ønsker seg i Stavanger.

– Stavanger har en veldig tøff klimaplan. Som politiker vil jeg ha tillit til at barnehagene, skolene og andre følger den, uten å gå så detaljert til verks som å diskutere krav om kjøtt og andre råvarer, sier han.

Samboer Daria Maria Szymaniuk, som topper MDGs liste i Stavanger, er enig:

– Personlig spiser jeg kun sjømat. Likevel skal våre tjenester levere sunn og næringsrik mat som følger nasjonale kostholdsråd. Det er viktigere å støtte våre lokale bønder som satser på kvalitetsprodukter og god dyrevelferd, enn å forby, skriver hun i en SMS fra bilen på vei til Fornebu, der MDG skal ha landsmøte i helgen.

– Gjør sitt beste

Oslo-byrådets plan gjør at kjøtt fjernes, men det blir ikke ren vegetar; fiskeretter blir å finne på barnehagemenyen. De som vil kan fortsatt ha med egen matpakke selv.

Uansett mener Askeland det er unødvendig å stille klare krav om hva slags mat man skal servere og ikke på skolene.

– Vi har ikke valgt å ikke tilby kjøtt, men har redusert kjøttforbruket. Virksomhetene kjenner veldig godt til klimaplanen vår, og de gjør sitt beste.

– Er det ikke bra at man spiser mer grønnsaker i barnehagen? Man kan jo spise kjøtt hjemme?

– Jo, selvfølgelig. Men jeg har heller ikke problemer med at noen elever får servert servelat på skiva si. Det er ikke en stor og viktig prioritert oppgave å ta vekk den servelaten.

SLAKTEREN: Stavanger-listetopp Rune Askeland vil ha mindre kjøtt i barnehager, men vil ikke droppe all kjøttservering. Selv har han bakgrunn som slakter.

– Ikke på krasjkurs

Askeland har tidligere vært uenig med mange i partiet om kjøttpolitikken – blant annet da det ble tatt til orde for et forbud mot kjøttreklame.

Han har bakgrunn som slakter, og fra kjøttgiganten Nortura.

Men han understreker at nordmenn spiser altfor mye kjøtt.

– Jeg er ikke på noe krasjkurs med MDGs politikk: Vi skal spise mindre kjøtt i Norge, og hvis vi skal spise kjøtt skal vi spise magert kjøtt. Det prøver vi også å få til i barnehager, sier han.

Svarer: – Får mer tid

Oslos miljøbyråd Sirin Stav (MDG) svarer partikollegaen at å legge til rette for mer plantebasert mat av gode råvarer er inkluderende:

– Det gjør at alle barna kan spise sammen, på tvers av religioner, livssyn, og også for en del allergier. Det er helt i tråd med helsedirektoratet sine anbefalinger for mat i barnehagene, sier hun, og fortsetter:

– Det er viktig at de ansatte får tid og rom til å gjøre jobben sin. Derfor vil jeg at de skal kunne bruke mest mulig tid på barna. Ved å løfte menyplanlegging til ernæringsrådgivere får vi styrket kompetansen på sunn og bærekraftig mat, samtidig som de ansatte i barnehagene får mer tid til å gjøre jobben sin

VEGETARGLEDE: Byråd for finans, Einar Wilhelmsen (MDG), og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG) smaker på vegetarmat som skal tilbys barnehager i Oslo.