Statsminister Jonas Gahr Støre ser på flomskadene på Leirsund stasjon etter ekstremværet «Hans».

Statsministeren besøker flomutsatte: − Folk blir slitne

Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag flomutsatte Leirsund i øyesyn.

Sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik besøker statsminister onsdag det flomutsatte tettstedet Leirsund i Lillestrøm.

– Det er nyttig for samferdselsministeren og meg å komme hit og høre om det arbeidet Bane NOR gjør både forebyggende og videre. Nå er det største trykket andre steder. Det er riktig at det er i Hallingdal-området hvor det nå pågår heftige operasjoner for å nå folk.

Statsministeren møter pressen ved Leirsund stasjon. Der ble han selv vitne til flomskadene.

Natt til tirsdag ble 77 innbyggere i bygda Leirsund i Lillestrøm evakuert. I løpet av onsdag skal Støre også besøke de evakuerte innbyggerne.

– Det begynte å regne i femtiden mandag ettermiddag. Én time senere var hele kjelleren oversvømt, har innbygger Anne Larsen tidligere fortalt til VG.

Det er onsdag morgen 50-årsflom ved 15 av NVEs målestasjoner.

– Det er rød alarm. Vi har ikke noe sterkere å gå ut med, har Erik Holmqvist i NVE tidligere uttalt til VG.

Statsminister Jonas Gahr Støre har vært i møte med NVE onsdag morgen.

– Det er rød beredskap mange steder, og de har særlig fokus på Drammen-vassdraget og de store elvene og tilsiget.

Han berømmer kommunene, Røde Kors og de frivillige som deltar i arbeidet mot flommen flere steder i landet.

– Det er viktig at vi stiller opp for hverandre, for folk blir slitne nå etter hvert.

Han forteller at den store utfordringen nå er at vannstanden vil fortsette å stige.

– Det er spådd at den kan stige én, to og tre meter – slik at det viktige budskapet nå er at man må sikre løse gjenstander som kan komme i rekkevidde med vannet.

Selv om det er meldt mindre regn fremover, er statsministeren tydelig på at arbeidet fortsetter.

– Situasjonen er likevel ikke over, da er vannet på vei til nye steder, sier Støre.

Togtrafikken har vært stengt flere steder på grunn av flomsituasjonen.

– Bane NOR har vært føre var ved å stenge ned strekninger fordi man har fått gode varsler, og sånn sett var forberedt. Og dermed ikke utsatt noen for fare og risiko, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til VG.

Han berømmer dem for arbeidet som pågår med å få infrastrukturen opp å gå igjen.

– Når man får på trafikk igjen er det trygt for passasjerene, sier han.

Konserndirektør Henning Bråtebæk og banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR deltar også i befaringen.

