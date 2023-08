Aktiver kart

Nordmann etterlyst for drapsforsøk i internasjonalt farvann

Om bord i en norsk seilbåt i Atlanterhavet utenfor kysten av Sør-Amerika skal en norsk statsborger ha blitt utsatt for et drapsforsøk. Nå er en annen nordmann internasjonalt etterlyst i saken.

Kripos bekrefter overfor VG at de etterforsker saken.

Det var en bekjent av den av den fornærmede som i slutten av juli kontaktet Hovedredningssentralen (HRS) i Sør-Norge for å be om hjelp.

– Vi fikk melding fra en bekjent, og klarte å komme i kontakt med den nødstøtte og iverksette en redningsaksjon ved hjelp av en redningssentral i Sør-Amerika, sier operativ inspektør Andreas Nesheim i HRS til VG.

Fraktet til Norge

Kripos opplyser til VG at de etterforsker et drapsforsøk om bord i en norsk seilbåt i Atlanterhavet.

– Det ble iverksatt en redningsaksjon og fornærmede i saken ble fraktet til sykehus i Fransk Guyana. Vedkommende er nå i Norge. Vi vet hvor siktede befinner seg, men ønsker ikke å opplyse om hvor dette er, sier etterforskningsleder Anja Perminow Straand i Kripos til VG.

Det er uklart hvordan den siktede stiller seg til anklagene. Mannens forsvarer ikke har besvart VGs henvendelse.

Fransk Guyana er en tidligere fransk koloni der det bor rundt 300.000 innbyggere. I dag regnes det som en integrert del av den franske republikk. Og innbyggerne har egne representanter i den franske nasjonalforsamlingen.

Både siktede og fornærmede i saken er kjent for norsk politi fra før.

– Vi er i dialog med lokalt politi om oppfølging og videre etterforskningsskritt i saken. Siktede er etterlyst internasjonalt, sier Straand.

Satellittbildet viser Fransk Guyana, som grenser til Surinam og Brasil.

Etterforskes i Norge

Kripos er regelmessig involvert i saker som rammer norske borgere i utlandet.

– Når hendelsen har rammet en norsk statsborger om bord på en norskregistrert båt i internasjonalt farvann er saken å anse som norsk. Derfor har Kripos iverksatt etterforskning, og vi samarbeider med andre lands politimyndigheter gjennom Interpol i denne saken, sier Straand.

Kripos opplyser at de ble varslet om saken av Utenriksdepartementet, i tillegg til Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

VG har vært i kontakt med UD, som er kjent med saken. De har foreløpig ikke mulighet til å kommentere den.

– Vi fikk opplysninger om at det kunne være noe kriminelt som har skjedd, derfor valgte vi å informere Kripos, sier Nesheim i Hovedredningssentralen.

Han opplyser at fornærmede ble berget av et sivilt skip med støtte fra et redningshelikopter fra området – og videre fraktet til sykehus.

– Redningssamarbeidet fungerer godt på tvers av Atlanteren. Vi er fornøyde med utfallet av aksjonen, sier han til VG.

VG har foreløpig ikke lykkes i å få kontakt med bistandsadvokat til den fornærmede.

