STANSER SALG: SJ, det svenske togselskapet som opererer tre toglinjer i Norge, stanser salg av Mondelez-varer, som blant annet innebærer Freia-produkter.

SJ Norge stanser salg av flere Freia-produkter

Det svenske togselskapet SJ dropper produkter fra Freia og Marabou. De slutter seg dermed til boikotten av merkevarer fra næringsmiddelgiganten Mondelez.

– Vi slutter å selge Mondelez- og Freia-produkter om bord i våre tog. Vi har avsluttet innkjøp av disse med umiddelbar virkning, sier informasjonssjef Hilde Lyng til TV 2.

Mondelez er svartelistet av Ukraina fordi selskapet fortsatt har produksjon i Russland.







Freias produkter lages i Norge, men det amerikanske morselskapet Mondelez driver fortsatt virksomhet i Russland.

– Som mange andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland. Men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre, skrev Mondelez i en pressemelding.

SAS har innført boikott

Fra før har SAS bestemt seg for å boikotte Mondelez etter at det ble ført opp på Ukrainas svarteliste for to uker siden.

I tillegg er det flere som vurderer en slik boikott.

VY vurderer boikott

Blant dem er VY.

– Vi har ikke tatt noen beslutning enda, men vi har samtaler med leverandørene som leverer kiosk- og automatvarer. Vi er på saken og tar sannsynligvis en beslutning rett over helgen, sier pressevakt Kaja Rynning Moen til VG lørdag formiddag.

Det samme gjelder Travel Retail Norway, som driver taxfree-utsalg på norske flyplasser.

– Produktene er fortsatt til salgs, men vi må naturligvis ta en vurdering, har kommunikasjonssjef Haakon Dagestad sagt til Kampanje.

