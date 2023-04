RAST BORT: Plutselig var hagen til Kai-Helge Navgjord som sunket i jorden.

Da Kai kikket ut av vinduet, var hagen plutselig borte

LILLESTRØM (VG) Kai ringte nødetatene da han ved en tilfeldighet merket at hagen var forsvunnet: – De kom jævlig fort.

Da Kai-Helge Navjord tilfeldig kikket ut av vinduet sitt torsdag ettermiddag, oppdaget han noe uvanlig.

Han ba samboeren Hjørdis Marie Lorentsen om å komme til vinduet. De kikket begge ut og så det samme:

En stor del av tomten var helt borte.

Én adresse ble evakuert fra huset sitt etter en masseutglidning fra eiendommen og ned i en bekk i Gan i Lillestrøm torsdag kveld, meldte politiet.

Etter å ha oppdaget raset, ringte Navjord og Lorentsen umiddelbart til politiet som etter få minutter trappet opp på døra.

– De kom jævlig fort, sier Navjord.

Som sunket i jorden

– Vi fikk melding om utglidningen klokken 18.50, det er snakk om deler av en hage som har sklidd ut og ned i en bekk, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til NTB.

Han opplyser at det er snakk om en størrelse på fire ganger 20 meter.

– Det er noen meter fra skredkanten og bort til huset, sier han.

Området er sperret av, og i løpet av fredagen har det vært gjort nærmere undersøkelser.

Navjord og samboeren ble evakuert og måtte tilbringe natten hos naboer.

Da VG snakket med Navjord fredag, hadde han reist på en planlagt ferie til Kristiansand.

– Det passet fint med helgetur nå, sier han.

Paret vet fremdeles ikke når de får flytte tilbake til huset i Gan i Lillestrøm.

– Vi skulle få en tilbakemelding fra politiet når de har snakket med geologene.

Navjord tar det hele med knusende ro.

– Hagen må bygges opp igjen, så det får forsikringen ta seg av.

Ingen er skadd etter hendelsen.

Nok en utglidning

Geotekniker i Rambøll, Øyvind Bredevold, sa følgende til Romerikes Blad fredag:

– Det er ikke kartlagt som en kvikkleiresone, og vi kunne ikke se spor av leire i skredmassen og skredgropa. Men dette ønsker vi å sjekke ut nærmere gjennom grunnundersøkelsen, slik at vi kan få verisert at dette stemmer.

Lillestrøm kommune skriver på deres nettsider at et avløpsrør er knekt. Det er i tillegg er oppdaget en mindre utglidning ved en bussholdeplass i nærheten og at de overvåker denne utglidningen også.

Naboer i området vil motta SMS når det skjer noe nytt i saken, skriver kommunen.

BORTE: Slik så hagen til Kai-Helge Navgjord ut.

