SKIEN: Politiet var tirsdag ettermiddag på en adresse i Skien i forbindelse med at kvinnen ble funnet død.

Var på rømmen før drapet i Skien: − Svært beklagelig

En intern svikt hos politiet førte til at det ikke ble slått alarm da den tidligere straffedømte mannen som nå er drapssiktet rømte fra en rusinstitusjon.

Mannen i 20-årene, som er en av de to som er siktet for drapet på Heidi Flood (58) i Skien i forrige uke, var til behandling ved en rusinstitusjon for et langvarig rusproblem som alternativ til varetektsfengsling.

Bakgrunnen er at han i februar i år ifølge siktelsen påførte morens samboer flere kutt i armen med et samuraisverd eller lignende våpen. Mannen ble funnet slått til blods i sengen, og det ble funnet blodspor i hele boligen.







Den nå drapssiktede mannen er tidligere domfelt for blant annet trusler, flere voldstilfeller, brudd på besøksforbud og narkotikabruk.

Torsdag for halvannen uke siden, altså bare fire-fem dager før Flood ble drept, stakk den siktede mannen av fra institusjonen.

Men det gikk fire dager før politiet fikk greie på det.

Dagen etterpå, den 4. oktober, ble Heidi Flood funnet drept i sitt eget hjem.

– Svært beklagelig

Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at politiet ikke hadde fått beskjed fra institusjonen om at mannen hadde dratt derfra.

Han klandrer imidlertid ikke institusjonen.

– Dette er en intern svikt hos politiet, sier Kostveit.

Telemarksavisa omtalte kommunikasjonssvikten først.

Politiinspektøren forklarer at mannen var på avrusning før han skulle få døgnopphold på behandlingsinstitusjonen.

– Ved avrusningen ga vi beskjed om at politiet måtte få beskjed dersom han stakk av. Da han ble plassert videre for behandling, ble det ikke gitt beskjed om dette, sier Kostveit.

– Det er rett og slett svært beklagelig.

BEKLAGELIG: Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

– Vi vet ikke om vi hadde fanget opp hvor han var hvis vi fikk beskjed på torsdag heller, men da hadde vi i hvert fall hatt større muligheter.

VG har vært i kontakt med de etterlattes bistandsadvokat Heidi Ysen, som ikke ønsker å kommentere dette.

Forlot institusjon i mai – siktet på ny

Dette er ikke første gangen mannen forlater rusbehandling og blir siktet for å ha begått ny kriminalitet.

Han fikk først plass på en annen behandlingsinstitusjon i slutten av april i år, etter å ha vært i politiets varetekt siden volden mot morens samboer to måneder tidligere.

Etter knapt tre uker avsluttet han behandlingen, men i slutten av august ble han pågrepet og varetektsfengslet på ny, blant annet for brudd på besøksforbud og flere andre forhold.

Her ble det tatt sikte på at mannen skulle starte ny rusbehandling ved et annet senter to uker senere, og det var dette senteret han reiste fra fire-fem dager før drapet på 56-åringen i Skien.

Mannens forsvarer, Andreas Nyhaug, kan ikke kommentere hvordan mannen stiller seg til drapssiktelsen eller spørsmålet om straffskyld.

– Jeg registrerer at retten begrenset varetektsperioden hans til to uker. Det betyr at politiet har et ekstra press på seg til å få etterforsket saken raskt og effektivt, sier Nyhaug.

Siktet kvinne også under behandling

Også en kvinne i begynnelsen av 40-årene er siktet for drapet. Hun var til behandling ved den samme institusjonen, men ikke som alternativ til varetekt.

Ifølge politiinspektør Odd Skei Kostveit er hun kjent for politiet for mindre alvorlige forhold. Politiets oppfatning at de to var et par.

Kvinnen ble fredag varetektsfengslet i fire uker. Hun har så langt nektet å forklare seg for politiet.

– Restriksjonene i saken gjør at jeg ikke kan gå inn på detaljene i saken slik det er nå, sier kvinnens forsvarer Arve Andre Larsen.

– Klienten har blitt rådet av meg til å ikke forklare seg for politiet akkurat nå, men det vil bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Ikke åpenbart motiv

Politiet har fått forklaring fra omkring 30 vitner - folk som både har vært i området rundt åstedet og som har vært i kontakt med de to siktede etter drapet. De har også hentet inn mye videomateriale.

– Vi har ikke funnet noe åpenbart motiv vi er sikre på, og må høre hennes forklaring, sier Kostveit.

Politiet mener Flood ble drept en gang i tidsrommet mellom klokken 13 mandag 3. oktober og klokken 16 tirsdag 4. oktober. De ønsker fortsatt å komme i kontakt med folk som snakket med avdøde disse dagene.

– Utelukker ikke andre involverte

Mannen er varetektsfengslet i to uker. Kostveit ønsker ikke å kommentere hva som kom frem i mannens avhør.

– Grunnen til det er at vi heller ikke utelukker andre involverte eller alternative gjerningspersoner, sier Kostveit.

Politiet mener de to siktede har oppholdt seg i boligen i dagene forut for drapet – i hvert fall i helgen, og har også informasjon fra blant annet vitneavhør som gir grunn til å tro at de også var på åstedet mandag og tirsdag 3.-4. oktober.

– Kjente de Heidi Flood før de kom dit i dagene før drapet?

– De kjente henne før den helgen. Det har vært kontakt i hvert fall over noen måneder, sier Kostveit.

Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hvem som har vært i boligen til enhver tid.