SPREDD SENSITIVE OPPLYSNINGER: Rune Fardal har eksponert mange sårbare barn. Selv mener han at fokuset hans ikke er å eksponere barn, men å gi foreldre en stemme.

Barn ble eksponert: Fardal har slettet minst syv videoer

Etter VG og Faktisk.nos avsløringer har aktivist Rune Fardal fjernet flere videoer der barn ble eksponert. Videoene lå åpent ute på Fardals TV-kanal i flere år.

Marie Golimo Kingsrød

Eva Akerbæk, Faktisk.no

VG og Faktisk.no har tidligere avslørt hvordan Norges største barnevernsaktivist Rune Fardal (63), med sin egen digitale TV-kanal, har eksponert over 100 barn.

Etter avsløringene ba barneminister Kjersti Toppe (Sp) Fardal om å slette videoene:

– Han bør slette videoene med en gang, og aldri gjøre noe tilsvarende igjen, sa Toppe i oktober.

Syv videoer fjernet

Fardal sa i et intervju med VG i september at han ikke vil slette større deler av innholdet på sin kanal:

– Alle er ikke kritiske til innholdet. Det må være en grunn til å fjerne det, for det er ikke alle som vil ha det bort.

Men i dag har Fardal slettet syv videoer der barn ble eksponert, viser VG og Faktisk.nos nye gjennomgang. Videoene lå åpent ute siden 2018 og 2019, og ble sett av mange tusen.

Det er gjennom sin digitale TV-kanal at Fardal har spredd sensitive opplysninger om barn i barnevernet. Opplysningene handler om barns barnevernshistorikk, diagnoser og utagering. Flere ganger har Fardal delt informasjon om påstått vold og overgrep.

Eksponeringen av barn skjer gjennom Fardals intervjuer med foreldre – og noen ganger barnet selv.

I flere av videoene som nå er fjernet, var barn plassert foran kameraet, og intervjuet av Fardal om barnevernssaken sin. Barna var ned mot 12 år, og blant annet barnas diagnoser og medisinbruk ble omtalt.

– Her er det snakk om private, sensitive og familiære opplysninger, som ikke har noe på Internett å gjøre, sier Ylva Marrable, jurist og seksjonssjef i Datatilsynet.

Info Slik har VG jobbet VG skriver at Rune Fardal har eksponert over hundre sårbare barn på nett.

Tallet er basert på en kartlegging av Rune Fardals videoer, der barn blir eksponert gjennom foreldre, seg selv eller Fardal. Mange barn identifiseres med opplysninger som ansikt, navn eller bosted. Enkelte er helt eller delvis anonymisert.

I disse videoene deles det sensitive opplysninger om barnas barnevernssaker. Vis mer

– Mennesker går videre i livet

Fardal har ikke svart på VGs henvendelser om de slettede videoene, men på sosiale medier har han bekreftet at videoer er fjernet.

Tre til fire videoer der han har intervjuet barn, skal være tatt bort, sa Fardal på Facebook i oktober:

– Noen mennesker går videre i livet, de kommer i andre livssituasjoner, og da har jeg ikke noe problem med at de tar kontakt og sier: Du, Rune Fardal, jeg ønsker ikke at den videoen skal ligge ute lenger.

– Var en sårbar kid

VG har tidligere fortalt hvordan enkelte barn opplevde at Fardal ga dem et falskt håp, og at de følte seg presset til å utlevere seg selv på hans kanal.

«Martin», som var 14 år og på rømmen da han ble intervjuet av Fardal, følte at Fardal utnyttet ham:

– Jeg var en sårbar kid, forsto ikke hva jeg var med på, forsto ikke konsekvensene det kom til å få.

Selv om Fardal nå har slettet denne videoen, har han sagt at Martins anklager mot ham er «ren løgn»:

– Jeg har aldri gitt inntrykk av at han skulle utlevere seg selv.

– Måtte se på løgner om meg ble spredd

Videoen om «Thea» er også blant dem Fardal nå har slettet.

Thea har tidligere fortalt sin historie i VG om å bli utlevert av Fardal og foreldrene sine:

– Som et barn hadde jeg ikke noe jeg skulle ha sagt. Jeg måtte bare se på at løgner om meg ble spredd, med navn og alt.

Fardal har tidligere beklaget dette.

– Det kan ha blitt gjort feil i intervjuet. At det kanskje aldri burde vært ute, og at jeg burde stilt andre spørsmål. Jeg legger meg helt flat, sa Fardal i høst.

Kan være ulovlig

Jurister mener Fardals eksponering av barn kan være ulovlig. Om enkelte av Fardals videoer har advokat Jon Wessel-Aas sagt:

– Dette fremstår nærmest som barns psykologtimer som filmes og kringkastes.

Politiet vurderer nå etterforskning av Fardal, vil undersøke materialet Fardal har publisert på kanalen sin.

– Dette er et type innhold som gjør at vi blir nødt til å undersøke om det foreligger forhold som er straffbare, sier påtaleleder Gunnar Fløystad.

KRITISK: Advokat med møterett for høyesterett, Jon Wessel-Aas.

Fardal selv mener hans virksomhet belyser offentlige overgrep. Fokuset er ikke å eksponere barn, men å gi foreldre en stemme, har Fardal sagt:

– Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

Barnevernet er veldig opptatt av at barnets stemme skal høres, men ikke når den kritiserer barnevernet, mener Fardal.

– Dersom foreldre skal nektes omtale sine saker i barnevernet offentlig, vil dette bryte klart med hele grunnlaget for ytringsfrihet.

Barn er ikke laget av porselen, har Fardal sagt:

– Mange barn har veldig klare meninger om både sitt eget og familiens liv.