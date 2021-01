Foto: TORE KRISTIANSEN

Skredområde fortsatt ustabilt: Kun de øverste centimeterne har stivnet

Kvikkleiren har gjort store deler av skredområdet i Gjerdrum om til en flytende suppe. Søndag har kun de øverste centimeterne av kvikkleiren i gropen stivnet, ifølge NVE.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det betyr at store deler av gropen fremdeles er for ustabil til at mannskap kan gå inn for å gjøre søk etter savnede personer.

– En så stor skredgrop består av mange typer masser. Noen masser er fastere enn kvikkleiren, som vi har problemer med, sier Toril Hofshagen i NVE under pressemøtet rundt klokken 12.45.

Skredgropen er anslått å være rundt 300 ganger 700 meter.

– Der det er kvikkleire i gropen, som er over store områder, så er tykkelsen på det øvre laget som fremstår som stivere bare på et par-tre cm, sier hun.

Det er dermed ingen økt stabilitet i disse områdene, og redningsarbeidet må basere seg på det med tanke på sikkerheten for mannskapene, opplyser Hofshagen.

Det har også vært noen flere avskallinger siste døgn.

les også Slik var de første dramatiske timene: – Ble reddet mange liv

Like før klokken 06.00 søndag morgen ble det gjort funn av en person som er bekreftet omkommet. Dette er den femte personen som er funnet omkommet i skredområdet i Gjerdrum.

Det er i løpet av formiddagen ikke gjort ytterligere funn, opplyser politiet under pressemøtet klokken 12.45.

– Vi gjennomførte søk i hele natt, basert på interessepunkter vi hadde fra hund i går kveld, sier innsatsleder i brannvesenet, Kenneth Wangen under et pressemøte klokken 09.00 søndag.

Politiet jobber med identifisering og deretter varsling av pårørende. Én av de omkomne er bekreftet at er blant de 10 savnede etter kvikkleireskredet.

Foto: HELGE MIKALSEN

En av hundene som bistår i søket ble skadet rundt klokken 10.00 i dag. Det er snakk om kuttskader, og hunden er sendt til veterinær. Politiet har fortsatt nok hunder til å bistå USAR-mannskapet i søk, opplyser de.

Hva er siste nytt? Du får siste nytt og hva vi vet om skredet i Du får siste nytt og hva vi vet om skredet i VGs nyhetsstudio

Har noen omkommet? Fem personer er bekreftet omkommet.

Hvor mange er savnet? Det er bekreftet at én av de fem omkomne er blant de ti savnede personene. Politiet jobber med identifisering av de omkomne og deretter varsling av pårørende. Politiet håper fortsatt å finne folk i live.

Under pressemøtet i dag tidlig opplyste Wangen at søket utvides med to team lenger nord i skredområdet.

– Vi utvider nå til to sektorer. Den ene sektoren er litt lenger nord i området, men trykket fortsetter med samme tyngde på det samme stedet, med tre team. Så har vi to andre team som er nordover på et annet interessant sted, hvor en hund har gjort markeringer, sier Wangen.

I løpet av natten har sivilforsvaret pumpet ut vann fra en dam som lekker vann ned i området hvor søket pågår.

– Det vil gjøre det tørrere og sikrere for oss der nede, sier Wangen.