Utvider søket: Sender fem team inn i skredområdet

GJERDRUM (VG) Fem personer er funnet omkommet i skredet i Gjerdrum. Søndag morgen utvides søket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like før klokken 06.00 søndag morgen ble det gjort funn av en ny person som er bekreftet omkommet. Dette er den femte personen som er funnet i skredområdet i Gjerdrum.

– Vi har gjort søk i hele natt. Vi har også hatt hund inne i raset hele natten. De var basert på interessepunkter vi hadde fra hund i går kveld, sier innsatsleder i brannvesenet, Kenneth Vangen under et pressemøte klokken 09.00.

Politiet jobber med identifisering og deretter varsling av pårørende. Én av de omkomne er bekreftet at er blant de 10 savnede etter kvikkleireskredet.

Søket har pågått gjennom natten. Søndag morgen klokken 09.00 melder innsatsleder i brannvesenet, Kenneth Vangen, at søket utvides.

– Vi utnytter nå to sektorer. En av sektorene er litt lenger nord, men vi fortsetter med samme tyngde på det nåværende punktet med tre team og to team på det nye, sier Vangen.

Innsatslederen sier at det er noe mindre bevegelse i rasområdet, det er drenert ut noe av massene. I tillegg er vindforholdene for hundene bedre nå.

– Skredkanten var tidligere helt rette, men det begynner å kalve og bli stabilt. Jeg vil fortsatt understreke at det fortsatt er krevende og en risikofylt operasjon, sier han.

Vangen opplyser at kaldere temperaturer gjør at det er blitt tørrere og sikrere for de å ta seg inn i området. Samtidig er gjørmen mange steder steinhard, og det er derfor vanskelig å ta seg inn til steder hundene har markert.

Mannskapet leter primært i bygningsmasse, der det er håp om å finne overlevende.

– Vi leter der hvor hunden markerer, men i utgangspunktet der vi er nå er det bygningsmateriale det går i, sier innsatslederen.

Fortsatte søket i natt

Ingeniørbataljonen i Forsvaret har stått klare til å bistå med en brolegger til redningsarbeidet, som kan kjøres inn og ta mannskaper sikrere inn til skredområdet.

Forsvarets brolegger ble halv ett-tiden kjørt ned mot skredområdet i Gjerdrum, viser direktesendt video fra området.

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt, sier til VG at man har klart å bli ferdig med grunnarbeidet som må til for å bruke det tunge utstyret tidligere enn ventet, og derfor har kunnet ta den i bruk allerede i natt.

Bakkesøket fortsatte utover natten, og pågår fortsatt tidlig søndag morgen.

– Det har pågått mye lenger i natt enn det som var planlagt opprinnelig, fordi det var mulig å ha en god fremdrift, sier operasjonsleder Terje Marstad til VG ved 07.30-tiden.

Skredkantene er fortsatt ustabile. Så langt er ni bygg med 31 boenheter tatt.