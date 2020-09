STREIKER: Naweda Begum har vært bussjåfør i 20 år, og mener det er bra at forbundet nå står opp mot innstramminger og økende stress. Foto: Tore Kristiansen

Bussjåfører i streik: – Det må penger på bordet

ALNABRU (VG) – Når alle andre får bedre lønn, hvorfor skal ikke vi?, spør bussjåfør Naweda Begum. Nå må arbeidsgiverne legge penger på bordet for å få slutt på konflikten, mener forbundsleder Jørn Eggum.

– Det er en tung og stressende arbeidsplass. Jeg synes kravene de har satt nå er riktige, sier Naweda Begum til VG.

Hun har vært bussjåfør i 20 år og er nå blant de streikende VG treffer hos Unibuss på Alnabru i Oslo. Det har ikke vært streik i bussbransjen siden 1998.

Hun ramser opp kjøretider, tidvis dårlige busser og stadige innstramminger som har ført til en stadig mer presset arbeidssituasjon.

– Møtetiden vår er på bare syv minutter før vi skal kjøre ut av garasjen. Om vinteren blir det enda knappere, med kalde busser, kanskje med is. Da må vi bruke vår fritid til å skrape rutene, sier hun til VG.

Begum mener det er bra at forbundet nå står opp mot innstramminger og økende stress.

– Vi vil ha mer pusterom. Og når alle andre får bedre lønn, hvorfor skal ikke vi? spør hun, og viser til at ansatte på både T-banen og trikkene har bedre lønn.

BAKGRUNN: Derfor streiker bussjåførene

– Penger på bordet

Forbundsleder Jørn Eggum og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er også på plass på Alnabru for å snakke med de streikende sjåførene og vise sin støtte.

– Vi har stilt opp for en næring som har sakket akterut og vi mener vi burde ha fått mer enn det arbeidsgiverne var villige til, sier Eggum til VG.

– Før de eventuelt tar kontakt og vil sette seg ned å diskutere, skjer det ingenting. Og da må det penger på bordet, understreker han.

STØTTE: Forbundsleder Jørn Eggum (t.v) og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.h) er på plass på Alnabru for å snakke med de streikende sjåførene og vise sin støtte. Foto: Tore Kristiansen

LO-leder Gabrielsen mener det er arbeidsgiverne som må ta ansvar for denne streiken.

– Dette er en yrkesgruppe som over tid har blitt hengende etter lønnsmessig, hvor det foreligger en avtale om en harmonisering som ikke har blitt fulgt opp.

– Faktum er at denne gruppen har hatt nedgang i kjøpekraft de siste årene, og dette er en streik arbeidsgivere må ta ansvar for, sier han.

Har ekstrajobber

Annstein Garnes er bussjåfør, tillitsvalgt og verneombud i Unibuss. Han sier støtten til de streikende bussjåførene er enorm.

– Folk som kjører forbi tuter og heier – fordi de vet at vi er underbetalte. Vi føler massiv støtte.

– Vi mener at vi streiker for noe som er rettferdig. Dette ble lovet i 2007 – og arbeidsgiversiden har ikke innfridd. Alle som ikke hadde fått den lønnen de har krav ville gått til et eller annet skritt.

Garnes peker på at flere bussjåfører har ekstrajobber for å få hverdagen til å gå rundt.

FORHANDLINGER: Annstein Garnes er bussjåfør, tillitsvalgt og verneombud i Unibuss, og sier det er opp til arbeidsgiverne hvor lenge streiken skal pågå. Foto: Tore Kristiansen

– Vi må kunne leve av det. Det går ikke uten å være to i husholdningen som jobber. Og skal alle sjåfører ha to jobber, klarer vi ikke være opplagte på jobb, sier han.

Nå er det opp til arbeidsgiverne hvor lenge streiken skal pågå, mener han.

– Bare de kommer på banen med et vettug forslag, er vi bussjåfører veldig villige til å diskutere det.

– Er du bekymret for at streiken kan bli avblåst på grunn av fare for liv og helse?

– Jeg ser ingen situasjon der streiken skulle bli avblåst. Nå anbefaler jeg å bruke bil dersom man har, og ha hjemmekontor dersom man kan det. For dem som ikke kan det, må vi bare beklage og be dem snakke med sine arbeidsgivere om andre løsninger, om det er taxi eller bil-pooler. Det må de belage seg på en liten periode.

– Ikke noe mer å tilby

– Vi har sagt klart i fra om det og det står vi ved: Vi har ikke noe mer å tilby. Bussjåførene får samme nivået i lønnsøkning som andre industriarbeidere får i dette lønnsoppgjøret, sier Jon Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

Han viser til at det er uholdbart å ikke kunne leve av en bussjåførlønn og oppleve en stressende arbeidshverdag.

– Man skal kunne leve av en bussjåførlønn, men den er i snitt 452.000 kroner. Vi mener ikke at de ligger så dårlig an i forhold til andre grupper. I Oslo har de i snitt 10.000 mer enn i resten av landet. De har dessuten 34 timers arbeidsuke, mot 37,5 som er vanlig, sier Stordrange.

Stordrange peker dessuten på at færre passasjerer som følge av pandemien har ført til tap av inntekter.

– Men når vi får penger for å kompensere for det, ønsker vi å unngå nedbemanning og permittering. Det er ikke for å gi lønnsøkning.

– Flere på arbeidsgiversiden mener ikke at dette handler om corona, men om flere år med etterslep og en gruppe som har seilt akterut lønnsmessig?

– Det kommer an på øynene som ser. Siden 2006 har bussjåførene gått fra å ha 86 prosent av industriarbeidernes snittlønn, til 91 prosent. Vi bruker tallene fra Teknisk beregningsutvalg som beregner lønnsutvikling for alle yrker, sier Stordrange.

Han argumenterer dessuten for at snittlønnen for industriarbeidere har økt som følge av at mange lavtlønnede industriarbeidere ikke lenger er der på grunn av teknologiske fremskritt.

– Hva venter dere på nå?

– Vi håper å få motparten i tale og få avsluttet streiken så snart som mulig – ikke minst med den smittefaren det nå utgjør. Vi har ikke tatt direkte kontakt med dem i dag, men vi skal møtes i TV2 og NRK i kveld.

Publisert: 21.09.20 kl. 20:59