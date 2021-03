SNUDDE: Flyet på Oslo Lufthavn måtte snu for å sette av en smittet person som fikk testsvaret sitt rett før avgang. Nå er 12 personer satt i karantene i Molde. Her ved et annet SAS-fly. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Fikk positivt testsvar på flyet

Rett før take off fikk passasjeren på flyet til Molde beskjed om positivt svar på hurtigtesten. – Dette er hårreisende, sier Harald Stensland og Elias Barise, som satt i setet foran og nå er på karantenehotell.

SAS-flyet fra Oslo til Molde var klart til å ta av fra rullebanen onsdag ettermiddag, men måtte brått snu da beskjeden over høyttalerne kom.

Personen ble tatt ut av flyet, og resten av passasjerene fikk fly videre, forteller Stensland (23) og Barise (19) til VG.

– Dette er hårreisende, sier Stensland og Barise om den spesielle situasjonen.

De to satt i setet foran den smittede personen, og er nå satt i karantene i ti dager. Duoen hadde planlagt forretningsmøter som de nå har utsatt i påvente av coronaprøver og karantene.

– Piloten hadde fått melding fra tårnet om at en passasjer om bord hadde testet positivt på hurtigtesten vedkommende hadde tatt på Gardermoen, sier Barise til VG.

Både SAS og Ullensaker kommune bekrefter ovenfor VG at flyet måtte returnere til gaten med den smittede pasienten. Avinor har bekreftet at det er snakk om en passasjer som kom via overgang fra en annen flyvning.

Stensland, som også var på flyet, mener hendelsen skaper mistro til myndighetene og smitteverntiltakene i Norge.

– Når vi opplever så strenge tiltak som nå så ser jeg det som helt grunnleggende og naturlig at de burde være veldig strenge med folk som kommer fra utlandet.

– Når de som er ansvarlige for reiser mellom land ikke har økt beredskap og strengere regler i sånne situasjoner, skaper det tillitssvikt, sier Stensland.

TOMMEL NED: Harald Stensland (23) og Elias Barise (19) er ikke fornøyde med å tilbringe tid på karantenehotell i Molde. Foto: Privat

– Helt utrolig

Roger Viland var også om bord på det aktuelle flyet. Han måtte avlyse et viktig møte og tilbringe kvelden i karantenehotell, men slipper langvarig karantene fordi han satt lenger unna den smittede personen.

– Når dette (coronapandemien journ.anm) har pågått så lenge er det helt utrolig at man ikke har klart å lage systemer for denne typen situasjoner, sier han til VG.

Han forteller at han har flydd mye siden landet stengte, men sier han aldri har opplevd maken til hendelsen på SAS-flyet.

– Dette var noe man kunne ha unngått, sier Viland.

Alle de tre passasjerene forteller til VG at de er kritiske til at systemene rundt testing og venting på prøvesvar på flyplasser ikke er strengere.

– Jeg stoler på at vi gjør ting skikkelig i i Norge. Jeg er helt sikker på at alle på det flyet gladelig hadde ventet 10–15 minutter på et prøvesvar. Ellers burde det vært krav om å vente til neste dag dersom man ikke får prøvesvar med en gang, sier Stensland.

– Vi fatter jo at smitten kan bli veldig høy når det er sånn her vi holder på i Norge, sier Barise og legger til:

– Vi må jo ha strenge tiltak i absolutt alle ledd.

– Kan ikke holde folk tilbake

NRK skrev tirsdag om en innbygger i Vestby som testet seg på Gardermoen etter utenlandstur og fikk positivt prøvesvar på toget. Innbyggeren viste seg å ha den brasilianske varianten.

Personen brøt ingen regler, men flere ordførere har reagert på systemet, skriver NRK.

Ullensaker kommune har ansvaret for teststasjon og karantenehotell ved Oslo Lufthavn. Pressekontakt i kommunen, Roger Sandum, bekrefter at det er lov å gå på flyet uten å ha fått svar på hurtigtesten.

– Vi har ikke mulighet til å holde folk tilbake. Man er pliktig til å teste seg ved ankomst inn i landet, men ikke til å vente.

Sandum sier de er kjent med slike tilfeller.

– Vi varsler passasjerer som er underveis på fly, flytog og til og med i luften. Sånn er systemet i dag.

Ikke hjemmel

VG har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet som bekrefter at smittehendelsen fant sted, og at det per i dag ikke er lov å holde personer tilbake før prøvesvar er klare. I en epost til VG skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H):

«Helsedirektoratets faglige anbefaling er at de reisende får svar på stedet og at de ikke reiser videre før prøvesvaret foreligger, gitt at dette er praktisk mulig. Men personellet på teststasjonene har i dag ikke hjemmel til å holde folk tilbake mot deres vilje til prøvesvaret foreligger.

Dersom den reisende reiser videre før han/hun har fått svaret, må det skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. De reisende får beskjed om å bruke munnbind, holde avstand og ikke gå om bord på nye kollektive transportmidler. Når man venter på prøvesvar på test, er man i karantene og skal forholde seg til de retningslinjene som gjelder for personer i karantene.

Vi ser nå nærmere på denne problemstillingen»