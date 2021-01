STORØVELSE: «Joint Viking»-øvelsen arrangeres vanligvis annenhvert år i Troms og Finnmark, og tusenvis av norske og internasjonale soldater deltar. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Opplysninger til VG: Avlyser militærøvelsen Joint Viking

Under en pressekonferanse tirsdag kommer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til å avlyse den store vinterøvelsen i Troms, har VG fått opplyst.

Publisert: Nå nettopp

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holder en pressekonferanse om nye tiltak for militært personell i Troms kl 12 tirsdag.

Ifølge VGs opplysninger er det ventet at militærøvelsen Joint Viking 2021 i Troms i mars ikke vil bli gjennomført som planlagt. Om lag 3 000 utenlandske soldater er nå på plass i Nord-Norge og skulle delta i øvelsen sammen med om lag 7 000 norske soldater.

15 av de amerikanske soldatene hadde testet positivt for covid-19 ved ankomst tidligere i januar. Siden har hele den styrken som har kommet til Norge de siste par ukene, vært isolert i karantene.

Det er ventet at forsvarsministeren vil redegjøre for hvorfor militærøvelsen avlyses under pressekonferansen tirsdag.