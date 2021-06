KNUSENDE DOM: Luftambulansetjenesten i Nord-Norge er uforsvarlig, mener Helsetilsynet. Foto: Lise Åserud / NTB

Helsetilsynet med knusende dom: − Uforsvarlige ambulanseflytjenester i nord

Ambulanseflytjenestene i Nord-Norge er uforsvarlige, skriver Helsetilsynet i en ny rapport.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Etter et omfattende tilsyn med tjenesten har Helsetilsynet kommet fram til at pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og at det er faktorer innenfor tjenestens kontroll som har bidratt til forsinkelsene.

– De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester, skriver de.

De viser til flere faktorer innenfor tjenestens kontroll som skaper forsinkelser, og legger ansvaret på helseforetakene.

– Eksempler på slike faktorer blant annet tidkrevende prosesser for rekvirering og bruk av ambulansefly, tidkrevende avklaring av forsvarlig behandlingssted før transport, mangel på medisinsk følgepersonell, vaktbytter, og koordinering av ambulansebil og ambulansefly, skriver Helsetilsynet.

Det var mye bråk rundt ambulanseflytjenesten i Nord-Norge i kjølvannet av operatørskiftet til Babcock i 2019. Helsetilsynet understreker at de ikke har sett på problemstillingene rundt driftsmodellen.

– Ambulanseflytjenesten har normalisert seg etter operatørskiftet. Tjenesten er nå i en normal driftssituasjon, der en i all hovedsak står overfor de samme utfordringene som en også gjorde før operatørbyttet, skriver Helsetilsynet.

Statsforvalterne: Skal være trygt å bo i vår landsdel

– Det må være trygt å bo også i vår nordligste landsdel, også ved behov for øyeblikkelig hjelp og når hvert minutt teller. At svikten i luftambulansetjenesten skjer i Nord-Norge der pasientene har lengst vei til sykehus og er kritisk avhengig av luftambulansen, gjør saken ekstra bekymringsfull, sier statsforvalterene Elisabeth Vik Aspaker og Tom Cato Karlsen.

Statsforvalterene i Troms og Finnmark og i Nordland har et formalisert samarbeid om tilsyn med spesialisthelsetjenesten i landsdelen.

– Våre ansatte har bistått Statens helsetilsyn under arbeidet med dette viktige tilsynet, og de to fylkeslegene vil samarbeide tett med Statens helsetilsyn i oppfølging av funnene i tilsynsrapporten. Pasienter i nord som trenger øyeblikkelig hjelp, har samme krav på et forsvarlig tilbud som ellers i landet, avslutter Vik Aspaker og Karlsen.