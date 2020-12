YTTERLIGERE TILTAK: Det var stille på Geilo i påsken. Nå innfører kommunen ytterligere innstramminger før jul – men det blir ikke noe hytteforbud. Foto: Gisle Oddstad

Hyttekommune strammer inn: Begrenser antall gjester på julaften

Massiv testing og ni positive hurtigtester i helgen gjør at Hol kommune nå strammer ytterligere inn. Alle skoler stenges og antall gjester på julaften begrenses til fem.

Hol kommune innførte først et lokalt munnbindpåbud lørdag.

Søndag kunngjorde kommunen ytterligere innstramming etter flere nye smittetilfeller i helgen. Det var Hallingdølen som meldte om innstrammingene først.

Blant annet vil det ikke være lov å ha inntil ti gjester to dager i julen, slik nasjonale myndigheter har åpnet for. I Hol blir nå regelen at man kun får ha fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene i private hjem og hytter.

– Til å være en liten kommune hadde vi 130 tester og ni av dem var positive på hurtigtest i helgen. Vi har ikke kontroll på den opprinnelige smittekilden enda. De ni smittede tilhører fire-fem forskjellige arbeidsplasser, så det er et betydelig antall i karantene, sier rådmann Ole Johnny Stavn til VG.

Håpet er at kommunen skal få kontroll til julefeiringen.

De ni positive vil også ta en PCR-prøve for å kvalitetssikre hurtigtestresultatet. Kommunen vil ikke ha noe hytteforbud eller spesielle tiltak overfor hyttegjester utover de reglene som skal gjelde for alle i kommunen:

– Det viktige nå er at hyttegjestene følger smittevernreglene i butikker og der de ferdes, sier Stavn videre. Butikkene må også ha forsterkede tiltak, blant annet ved å begrense hvor mange som får gå inn og ha dørvakter i dagligvare, sportsbutikker og på Europris.

Stenger skoler og innfører tidligere skjenkestopp

I tillegg til å stenge skolene, blir kinoen, biblioteket og kommunehuset nå stengt. Alle innendørs aktiviteter blir stoppet. Barnehagene skal holde rødt nivå. Gjester på helseinstitusjonene må bruke smittevernutstyr.

Spaavdelinger og treningssenter på hotellene skal stenges. Bassengene skal kun brukes av hotellenes gjester. Det vil bli skjenkestopp klokken 22.

– Vi har hatt god kontakt med Visit Geilo som er næringslivsaktøren her og Ski Geilo som er den store aktøren på alpint. De gjør også nødvendige tiltak, sier rådmannen.

Hemsedal-ordfører: – Situasjonen kan være en annen i morgen

-- Her kan ting skje på så kort varsel at situasjonen kan være en annen i morgen, så her må vi være fleksible for å sette i gang de tiltakene trengs, samtidig som vi kan holde åpent. Det trenger næringslivet, sier ordfører Pål Rørby i nabokommunen Hemsedal.

Kriseledelsen i kommunen møtes hver eneste dag. Inntil videre er det kun et munnbindpåbud utover de nasjonale reglene i kommunen. De var til gjengjeld først i Hallingdal med denne innstrammingen.

-- Det er mange tilreisende her nå. VI har allerede opplevd en flerdobling av innbyggertallet vårt. Men det skjønner jeg godt. Det har kommet masse snø i fjellet og er fine forhold. Vi har bygd ut tjenestene våre, rutinene og retningslinjene for å kunne håndtere et stort antall mennesker. Vi er avhengig av at alle nå følger retningslinjene, både lokalt og nasjonalt, og på restauranter og serveringssteder, sier Rørby.