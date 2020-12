Partileder Siv Jensen (t.h.) og nestleder Sylvi Listhaug i Frp etter sentralstyremøtet 15. desember. Jensen mener forslaget om obligatorisk testing på grensen er aktualisert med den nye virusvarianten i Storbritannia. Foto: Berit Roald / NTB

Frp og Ap fyrer opp krav om obligatorisk testing på grensen

Den nye virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia, gjør at obligatorisk testing på grensen er aktualisert, mener Frp-leder Siv Jensen.

NTB

Siri Nilsen Ahmer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da forslaget ble behandlet i Stortinget 3. desember, var det bare Arbeiderpartiet som ga sin støtte. Nå gjentar partileder Siv Jensen behovet for et testregime for alle tilreisende.

Jensen mener den nye virusvarianten som er opptil 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, har aktualisert forslaget.

– Allerede i august foreslo Fremskrittspartiet obligatorisk testing på grensen. Nå er det på tide at også helseminister Bent Høie innser at dette er et fornuftig virkemiddel for å begrense importsmitte til Norge, sier Jensen.

– Alle som kommer over grensen, bør testes når de kommer til Norge. Dette vil ikke bare redusere sannsynligheten for nye smittetilfeller i Norge, men vi vil også få en bedre oversikt over hvor smitten kommer fra, slik at vi kan jobbe mer målrettet med forebygging, sier Jensen.

Kjerkol: – Uforståelig

Jensen får støtte fra Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Når vi ser situasjonen i Storbritannia nå med mutert virus, er det uforståelig for meg at ikke alle som kommer reisende derfra må testes, sier Kjerkol.

– Nederland og Belgia har allerede besluttet å stanse alle fly fra Storbritannia. Da burde i det minste Norge teste alle som kommer og ikke gi unntak fra karantene, mener Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Odin Jæger

– Her må man sikre at vi tester i tillegg til karantenebestemmelsene. Det er ikke slik at alle følger karantenebestemmelsene heller, så karantene alene er ikke nok. Obligatorisk testing alene er heller ikke nok, men til sammen vil det være et sterkere bolverk enn det vi har i dag.

Hun mener også, med tanke på usikkerheten rundt det nye muterte viruset, at ingen som kommer fra Storbritannia bør få unntak fra karantene.

Kjerkol sier det haster.

– Vi står allerede i fare for å få en veldig annerledes julefeiring og hvis vi kan få et smitteutbrudd med et mutert virus i tillegg, så må regjeringen gjøre alt de kan for å unngå det.