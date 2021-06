Regjeringen meldte fredag at Malta vil bli farget gult 4. juni klokken 15. Foto: Allard1 / iStockphoto

Nå er Malta gult – men du slipper ikke unna karantene likevel

Med mindre du eier privatfly, slipper du ikke unna karantene selv om Malta nå er gult. – Det er foreløpig ikke så mange som får nyte godt av Maltas gule farge, sier Espen Rostrup Nakstad til VG.

Etter å ha fått faglige råd fra FHI har regjeringen nå oppdatert reisekartet. Fredag kom det flere endringer: Blant annet trenger ikke reisende fra Malta å gå i karantene, ettersom landet nå er blitt gult.

– Det er ikke karanteneplikt ved direktereiser fra Malta. Landet har nå 9,9 smittede per 100.000 over 14 dager og ligger godt under grensen på 25 per 100.000 for «gule land», sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad til VG fredag kveld.

Men det er et problem: Det går ingen direkteruter fra Malta til Norge.

– Men passasjerene kan jo komme til og fra ved å mellomlande andre steder i Europa, sier Avinors pressevakt Nora Prestaasen til VG.

Problemet med det, er at du er avhengig av å mellomlande i et rødt land på veien hjem. Dermed havner du likevel i karantene ved hjemkomst.

– Det medfører karanteneplikt å reise via andre land som er «røde», derfor er det foreløpig ikke så mange som får nyte godt av Maltas gule farge, bekrefter Espen Rostrup Nakstad til VG fredag kveld.

Dette er kravene for karantene

Endringene trådte i kraft klokken 15, fredag 4. juni.

Fra før var Færøyene, Irland, Malta, Portugal, Romania og Storbritannia på listen over land du slipper hotellkarantene fra. Nå er flere land lyserøde.

Ved innreise fra lyserøde land, må man ta karantenen i eget hjem. Ved innreise fra røde land må du ta karantene på hotell.

Må se langt etter direkteflyginger

Et søk på SAS’ nettsider viser at man må mellomlande via for eksempel Tyskland, Østerrike eller Danmark på hjemveien. Dette er røde land som medfører karantene.

Heller ikke Norwegian har planer om direkteflyginger til Malta denne sommeren.

– Da vi arbeidet med ruteprogrammet for sommeren, ble det besluttet å ikke sette opp flyginger til Malta. På det nåværende tidspunktet er det ikke planlagt for å åpne dette for denne sommeren. Malta er planlagt tilbake igjen for 2022, skriver Norwegians pressekontakt i en e-post til VG.

Lufthansa opplyser at de har Malta i sitt ruteprogram flere steder, men ikke i Norge.

– Det er ingen planer om å tilby direkteflyginger mellom Norge og Malta, sier Lufthansas pressekontakt Neda Jaafari.

