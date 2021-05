MANNENS FORSVARER: Den tiltalte politimannen er representert ved advokat John Christian Elden. Foto: NTB

Politimann tiltalt for voldtekt

En politibetjent i Nordland politidistrikt er tiltalt for voldtekt ved Helgeland tingrett.

Av Marie Golimo Kingsrød

Det skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Tiltalte er representert ved advokat John Christian Elden.

Betjenten har tidligere hatt status som siktet i saken, og i desember var minst syv fornærmede identifisert.

Politimannen ble i 2019 siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stillingen.

– Dette er en alvorlig og omfattende sak som vi har hatt prioritet på, sa lederen av Spesialenheten for politisaker sin etterforskingsavdeling i Midt-Norge og Nord-Norge, advokat Halvor Hjelm-Hansen til VG i desember.

Nektet skyld

Nå er mannen tiltalt for to overtredelser av straffeloven § 292, jf. § 291 om voldtekt, for fem overtredelser av straffeloven § 295 om misbruk av overmaktsforhold og for en overtredelse av straffeloven § 171 om tjenestefeil.

I desember sa politimannens forsvarer Jon Christian Elden til VG at han nekter skyld for anklagene. På det tidspunktet var mannen siktet.

– Han synes det er greit at anklagene etterforskes, og håper på en snarlig påtaleavgjørelse så han kan komme tilbake til jobben sin, sier sa Elden i desember.