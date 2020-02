SANDFAST: Flyplassen ved Las Palmas på Gran Canaria er stengt på grunn av uvær og sandstorm. Foto: BORJA SUAREZ / Reuters

Sandfaste passasjerer må tilbringe natten på flyplassen

Hotellkapasiteten på Gran Canaria er så sprengt at det ikke var mulig å innlosjere alle de norske passasjerene som ikke fikk reist hjem til Norge lørdag.

I overgangen mellom de norske vinterferieukene sjekket mange inn på hoteller lørdag, mens mange skulle reise hjem på Norwegian- og SAS-fly fra Gran Canaria.

På grunn av sandstorm ble flyplassen stengt rundt klokken 15.30 lokal tid lørdag. Sammenlagt er det snakk om at over 1000 passasjerer som skulle hjem til Norge er rammet, ifølge Norwegian og SAS’ pressekontakter.

Pressesjef i SAS John Eckhoff sier til VG at de natt til søndag ennå ikke har full oversikt over situasjonen.

– Vi prøver å håndtere situasjonen både hva angår informasjon og det å hjelpe kundene rent praktisk, men nå er situasjonen veldig krevende der nede fordi det er flere flyselskaper enn bare SAS som er rammet av dette. Det er veldig mange passasjerer som er værfaste, sier Eckhoff.

Han opplyser til NTB at det er til sammen sju fly som er rammet.

– Vi hadde sju fly som ble rammet, tre skulle til Norge – to til Gardermoen og ett til Kristiansand. I tillegg skulle tre fly til Sverige og ett til Danmark. To av de sju flyene ble omdirigert til Tenerife og Portugal, og de er der ennå, sier pressesjefen.

Fulle hotell

Det var rundt 540 passasjerer som skulle med SAS-flyene til Norge.

– Vi har forsøkt å få dem innlosjert på hoteller, men fordi nye tilreisende hadde sjekket inn, og fordi mange hoteller er vinterstengt nå, er det lite kapasitet. Det er en svært krevende situasjon, og vi er ikke det eneste selskapet med disse utfordringene nå. Det er svært krevende på flyplassene med alle disse menneskene, sier Eckhoff.

Han kan ikke svare på om de reisende som hadde sjekket inn bagasje, får tilgang til å hente ut bagasjen sin og dermed tilgang på for eksempel toalettsaker, medisiner og klær.

Norwegian har på sin side fem fly med rundt 170 passasjerer hver, altså opptil 850 passasjerer.

Været avgjør

– Vi prøver selvsagt å få flyene hjem så snart som mulig, men alt avhenger av værutsiktene. Akkurat nå opplever vi et enormt informasjonsbehov, kombinert med at det er utfordrende å få full oversikt, sier Eckhoff.

NTB har ikke fått svar på henvendelser til Norwegian natt til søndag.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt sa lørdag til VG at «calima» er en værsituasjon der sand blåser fra Sahara.

– Det ser ut som det er stramme vindfelt over vestlige deler av Afrika. Dette ser ut til å vedvare til søndag kveld, kanskje også første del av mandag, sier han.

– Lørdag er vinden liten til stiv kuling over ørkenen. Styrken kommer ikke til å ta seg opp betydelig i løpet av de neste dagene, fortsetter meteorologen og legger til:

– I løpet av mandag vil vinden snu retning fra sørøst, som den blåser nå, og gå over til østavind. Dette vil avta inn mot tirsdagen da det går over til nord-øst, og sannsynligvis vil «calima» være over da, sier han.

Publisert: 23.02.20 kl. 03:08

