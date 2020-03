ELEVLEDER: Kristin Schultz er påtroppende leder i Elevorganisasjonen. Foto: Privat

– Kan ikke forvente at ungdom skal sette et år på vent

– Regjeringen må lage en forsvarlig ordning for privatister, lynraskt. De kan ikke forvente at ungdom skal sette et helt år på vent.

Det sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz, som savner en plan for privatistene.

Onsdag ble det klart at årets eksamen i videregående skole er avlyst.

Skolene skal nå prioritere å sette avgangskarakterer basert på standpunktkarakterene.

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Blir sårbare

Men det var ingen snakk om alle de elevene som er privatister, elever som ikke følger vanlig undervisning og som er helt avhengig av eksamen for å få vitnemål.

– Vi savner privatistene oppi alt dette. De er en gruppe som blir sårbar i denne situasjonen, siden de ikke har standpunktkarakterer å lene seg tilbake på, sa Schultz til VG da eksamens-vedtaket kom onsdag 25. mars.

Hun har ikke eksakt tall på hvor mange som skal ta privatisteksamen.

– Men dette vil, for eksempel, gjelde elever i yrkesfag som vil ta opp ekstra fag for å få et vitnemål for å kunne søke seg inn på høyere utdanning, sier Schultz.

– Lever i uvisshet

Hun peker også på elever på videregående som sliter med å komme seg igjennom på normert tid.

– Dersom ikke disse får gjennomført privatisteksamen eller får en annen ordning som gir dem de nødvendige karakterene, så vil de ikke ha grunnlag for å søke seg videre på høyere utdanning.

Og det haster med å finne en løsning for privatistene, mener Schultz som minner om søknadsfristen for høyere utdanning som er 15. april - to dager etter påske.

– Nå er det mange privatistelever som lever i uvisshet om de vil få tatt eksamen i tide for å å kunne søke opptak til høyere utdanning, sier hun og fortsetter:

– Regjeringen må derfor komme raskt ut med informasjon om hva som skal skje. Det er svært viktig at privatistene får et svar.

Hun mener skolene kan finne gode løsninger for denne gruppen.

Begynner å haste

– De bør jo kunne ordne eksamen bare for privatister. Det er jo ikke snakk om så veldig mange, så det burde kunne la seg løse i forhold til å unngå smittefare, sier hun.

Men det begynner for alvor å haste nå og Schultz er usikker på hva Regjeringen klarer å få til på kort varsel.

– Regjeringen må lage en forsvarlig ordning for privatister, lynraskt. De kan ikke forvente at ungdom skal sette et helt år av livet på vent.

Når det gjelder de ordinære elevene så setter elevlederen sin lit til landets dyktige lærere.

– Også viktig for oss at skolen sikrer at elevene får en god og rettferdig vurdering, slik at de får et vitnemål de kan kjenne igjen i.

