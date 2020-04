UTSETTER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier alle vil få tilbakebetalt reisene sine. Foto: Terje Bringedal

Utsetter fristen for tilbakebetaling: – Svært skuffet

For å avlaste pakkearrangører i økonomisk krise, har regjeringen valgt å utsette selskapenes tilbakebetalingsfrist. Forbrukerrådet er svært skuffet.

Nå nettopp

I flere uker har man diskutert hvordan man kan redde pakkereiseselskapenes likviditet. Flere av selskapene har enorme kostnader knyttet til refusjon av kansellerte reiser som følge av coronapandemien. Utgiftene til refusjoner dekkes nemlig ikke av krisepakkene til regjeringen.

Nå har altså regjeringen midlertidig endret pakkereiseloven slik at tilbakebetalingsfristen utvides fra 14 dager til tre måneder. Det gjelder reiser som er kansellert på grunn av corona i tidsrommet 1. mars til 14. juni.

– Nå gir vi bransjen et tydelig pusterom, mens vi får på plass en langsiktig ordning. Når den er på plass og man begynner å få støtte, så vil man også kunne håndtere tilbakebetaling, sier Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til VG.

Samtidig er Forbrukerrådet sjokkerte over løsningen.

– Forbrukerrådet er svært skuffet over at forbrukerministeren er mer opptatt av å gi pakkereisearrangørene et pusterom enn å ivareta sårbare forbrukere som kan ha opp mot 100.000 kroner utestående uten å vite når de får pengene tilbake, sier direktør i Fobrukerrådet Ingen Lise Blyverket.

7. april sendte Forbrukerrådet sitt høringssvar til forslaget, hvor det tydelig sa seg uenig og påpekte at flere forbrukere har utestående pakkereiser på verdi mellom 30.000 til 60.000 kr.

– Vi hadde forventet at Regjeringen lyttet til de sterke innvendingene som kom fra både Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet i denne saken, og vi er bekymret for situasjonen for de mange forbrukere som har fått sin økonomiske situasjon totalt endret, og som nå kan risikere å måtte ta opp dyre forbrukslån for å takle de daglige utgiftene mens de venter på tilbakebetaling, fortsetter direktøren.

Barne- og familieministeren forsikrer om at alle reisene vil bli refundert, men det vil ta lenger tid.

– Hvorfor må forbrukeren betale for pakkereiseselskapenes pusterom?

– Vi har vært nødt til å ta en avveining på dette. Slik som situasjonen er for selskapene, ville de rett og slett gått over ende om de måtte betalt tilbake innen 14 dager, sier Ropstad.

Ministeren sier de nå kommer til å jobbe parallelt med å finne en egen løsning for bransjen. Både Forbrukerrådet og Handels- og tjenestenæringen Virke oppfordrer regjeringen å se til den danske løsningen.

– Vi jobber på spreng med å finne en løsning, og vi vil jo se på den danske løsningen, og så må den justeres og passes inn til Norge, sier Ropstad.

Igjen er Forbrukerrådet tydelige:

– Vi har en krystallklar forventning om at Regjeringen svært raskt kommer opp med en støtteordning for disse bedriftene etter dansk modell, og som gjør at forbrukerne får tilbakebetalt det de har krav på lenge før 14. juni, sier Blyverket.

Publisert: 24.04.20 kl. 13:01

