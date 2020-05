TESTER ETTER SYKDOM: En blodprøve som skal testes for antistoffer mot covid-19. Bildet er tatt på et laboratorium i Houston, USA. Foto: David J. Phillip / AP

Flere antistoff-tester på vei: – Dette har faktisk en del å si

En legemiddelprodusent lover bare i mai å produsere flere titalls millioner tester som kan fortelle om man har hatt covid-19. I Norge vil vi se utstrakt testing om en måned eller to, tror vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

Flere store firmaer får etter hvert godkjent antistoff-tester til bruk. Slike tester brukes ikke til å si om du har covid-19 nå, men om du har hatt det tidligere.

Sist ut er den sveitsiske legemiddelgiganten Roche, som i en pressemelding søndag skriver at de har fått godkjent en test som med 100 prosent sikkerhet kan si om du har hatt covid-19 to uker etter at du fikk påvist sykdommen. Firmaet skriver videre at de kommer til å produsere flere titalls millioner tester allerede i mai.

Tidligere har også andre store produsenter, som amerikanske Abbot, meldt at de har antistoff-tester klare.

Også i norske laboratorier prøves flere lignende tester ut, opplyser overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

TEMPO: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland tror vi kan få se bred testing for antistoffer i Norge i løpet av én til to måneder. Foto: Håvard Rønning

Sikker på immunitet

Tempoet i utviklingen av antistoff-tester er gode nyheter, sier Gunnveig Grødeland, som er vaksineforsker ved Rikshospitalet.

– Dette har faktisk en del å si. Når en test kan vise om du har høye nivåer av antistoffer, så kan vi bruke den til å si om du har beskyttelse mot covid-19, sier hun til VG.

Grødeland sier hun er sikker på at man får en form for immunitet av å ha hatt sykdommen, og at antistoff-tester derfor er viktige for å si noe om graden av beskyttelse i folket som helhet. Hun tror vi vil se bred testing for antistoffer i Norge allerede i løpet av en måned eller to.

Samtidig understreker Grødeland at det ikke er sikkert hvor sterk immuniteten er eller hvor lenge den varer.

– Vår beste gjetning basert på lignende virus er at man blir beskyttet i minst et halvt til ett år.

Kan få oversikt over hvor mange som har vært syke

Også overlege Kran ved FHI trekker frem at nytteverdien til antistoff-testene blir mye større hvis man blir sikrere på graden av immunitet man får etter å ha vært syk.

Likevel kan antistoff-testene være til hjelp også før vi vet mer om immunitet, skriver hun i en e-post.

– Den store nytteverdien i første omgang, vil trolig være i systematiske befolkningsstudier for å finne ut hvor stor andel som har gjennomgått COVID-19, skriver Kran.

Siden det er mange som blir coronasmittet og bare får milde symptomer eller ingen symptomer i det hele tatt, er det sannsynligvis langt flere enn de rundt 8000 bekreftede smittede som har hatt covid-19.

Men nøyaktig hvor mange det er, er ikke godt å si før det har blitt gjort grundige tester for antistoffer i større deler av befolkningen.

Publisert: 04.05.20 kl. 18:57

