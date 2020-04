Finansministeren fikk ikke vite om Tangens skattetvist med britiske myndigheter

VG sendte flere spørsmål til Tangen i går og i dag om skattesaken. I dag sendte Tangen følgende svar.

«Som allerede nevnt er dette en pågående skattesak som AKO Capital og partnerne har med britiske skattemyndigheter knyttet til incentivordninger. Det er et såkalt «deferred payment scheme» som veldig mange i bransjen satt opp etter finanskrisen for å skape enda bedre samsvar mellom investorer og forvalternes interesser.

All skatt er innbetalt og deler vil eventuelt bli tilbakebetalt til partnerne dersom selskapets syn vinner frem. Denne type saker er relativt vanlige i Storbritannia.

For min del, ble det aktuelle beløpet betalt til HMRCs «Strategic Accounting Framework Environment» i januar 2019.

Dette er som sagt en pågående skattesak, og det er derfor begrenset hvor mye mer jeg kan si om den.

Dette skriver vår advokat:

We are representing AKO LLP and certain of the individual LLP members in a dispute with HMRC before the UK’s First-tier Tax Tribunal. The dispute concerns the UK taks treatment of historic profitt allocations made by the LLP in accordance with the AKO incentivisation and retention plan (the «Plan») in taks years 2012/13 and 2013/14. The Plan, which the LLP operated between November 2011 and February 2014 inclusive, was designed to promote long term investment strategies, retain key personell, and reflect increased regulatory and investor expectations at that time that individual reward should be tied to investment performance over a longer period. Witness evidence has been served and the partyer have agreed dates for the case to be heard by the Tribunal in December 2020. However, due to delays in the Tribunal administration caused by Covid-19, no date for the hearing has yet been confirmed.», skriver Tangen.