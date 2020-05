Cruiseskipet Viking Sun fra Viking Cruises, her utenfor Ålesund, ligger til kai i Kristiansand sammen med søsterskipet Viking Jupiter. Mannskapene får ikke lov å gå i land på grunn av smittevernstiltak. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Mannskap på to cruiseskip i Kristiansand må bli om bord

Mannskapene på to cruiseskip som ligger i Kristiansand får ikke lov til å gå i land på grunn av frykt for koronasmitte. Totalt dreier det seg om 600 personer.

NTB

Nå nettopp

Det er det to norskregistrerte cruiseskipene Viking Sun og Viking Jupiter som ligger til kai i sørlandsbyen. De venter på at cruisenæringen kan starte opp igjen, noe som tidligst skjer til høsten.

På hvert skip er det for tiden rundt 300 besetningsmedlemmer, men disse skal etter hvert reduseres til en minimumsbemanning på 80 på hvert skip, skriver Fædrelandsvennen.

Prøver å sende mannskapet hjem

– På skipene bor mannskapet tett på hverandre. Hvis det kommer smitte om bord, så vil den fort bli spredt. Derfor følges alle smittevernregler som finnes. De stoler ikke på at verken kristiansanderne eller noen andre er fri for smitte. Mannskapet har ikke lov til å gå i land i det hele tatt, kanskje med unntak av å gå på kaia innenfor gjerdene, sier Morten Kinn, skipsagent for European Cruise Service, om landlovsnekten.

Rederiet prøver å få sendt hjem flere hundre av mannskapene, men er avhengige av at hjemlandene tar dem imot, noe som ikke er helt uproblematisk for enkelte av dem som kommer fra asiatiske land.

Fire Viking-cruiseskip ligger nå til kai i Norge. I tillegg til de to i Kristiansand, ligger det ett skip i Ålesund og ett i Kristiansund.

Publisert: 01.05.20 kl. 19:41

Les også

Mer om Cruiseskip Kristiansand Viking

Fra andre aviser