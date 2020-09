REDDET OPP: En mann blir reddet opp av vannet utenfor øya Amami Oshima i Japan. Mannen var en av 43 personer om bord i lasteskipet. Foto: Den japanske kystvakten/ AP / NTB scanpix

Leteaksjon etter lasteskip: 42 personer savnet utenfor kysten av Japan

Letemannskaper leter etter et lasteskip med 42 personer og tusenvis av kyr om bord. Skipet sendte ut nødsignal onsdag, under tyfonen «Maysak».

Én av de 43 personene som var om bord skipet, er blitt hentet opp av vannet av den japanske kystvakten sent onsdag kveld.

Mannen, en filippinsk statsborger, ble sett mens han lå flytende i vannet med en redningsvest og livbåt. Han er oppegående, ifølge kystvakten.

Det nesten 12.000 tonn tunge skipet «GULF LIVESTOCK 1» fraktet over 5800 kyr vest for øya Amami Oshima, sørvest for Japan, da det sendte ut nødsignal grytidlig onsdag morgen lokal tid.

Det er ikke klart hvorfor skipet sendte ut nødsignal, men det var dårlig vær i området på grunn av tyfonen «Maysak», og uværet gjør redningsarbeidet svært vanskelig.

«MAYSAK»: Satelittbildet av tyfonen Maysak over de sørligste øyene i Japan er tatt tirsdag 1. september. Foto: NASA

Foruten den filippinske mannen som er blitt reddet opp, var det 38 andre filippinere, to newzealendere og to australiere på skipet.

– Jeg håper alle om bord er trygge. Mine tanker går til familiene deres, det kommer til å være vanskelig for dem mens søkene fortsetter, sier New Zealands jordbruksminister Damien O’Conner til New Zealand Herald.

Skipet, som flagger til Panama, forlot New Zealand 14. august og skulle etter planen ankomme Kina neste fredag, skriver japanske Kyodo News.

