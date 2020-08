Anthonys (11) dansevideo gikk viralt. Nå har han fått plass på anerkjent ballettskole i USA

Elleveåringen fra Nigeria er en av få gutter som danser ballett i landet. Nå har han fått sin store drøm oppfylt.

For en måned siden ble elleveåringen filmet mens han danset ballett barføtt i regnet i sin hjemby Lagos. Anthonys danselærer Daniel Ayala Owoseni delte videoen på sosiale medier.

Den fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker og gikk viralt, selv USA og den svært anerkjente kulturinstitusjonen og danseskolen American Ballet Theater (ABT):

– En venn av meg som bor i Storbritannia sendte meg videoen. I løpet av kort tid prøvde jeg å finne ham, sier den kunstneriske lederen for danseskolen Cynthia Harvey til Cincinnati Enquirer.

Harvey klarte til slutt å finne Madu og hans danselærer, og ABT tilbød ham plass på danseskolen i New York.

– Fantastisk å danse

Den danseglade elleveåringen sier til BBC News at han er veldig glad for at videoen har nådd så mange:

– Det er fantastisk å danse. Når mamma sender meg ut på et ærend pleier jeg alltid å danse før jeg går dit.

Anthony håper at han kan inspirere flere gutter til å danse ballett.

– Der jeg bor er det veldig få mannlige ballettdansere. Når folk ser ballett tror de at det bare er for jenter. De vet ikke at det ikke er sånn, sier han.

FLYTTER TIL USA: Anthony Mmesoma Madu (11) poserer under en danseøvelse på danseakademieti Lagos i Nigeria. Nå skal han flytte til New York for å videreutvikle dansen. Foto: SEUN SANNI / X06678

Begynner i 2021

Ifølge TimesNowNews ønsket guttens foreldre i utgangspunktet at sønnen skulle bli prest.

Nå kan det imidlertid se ut til at Anthonys fremtid blir annerledes. Ifølge SVT har Anthony takket ja til å flytte til New York. Planen er at han skal begynne på utdannelsen i 2021.

– Jeg har vunnet en plass i USA. Det er dette jeg har ventet på, sier Anthony til The Washington Post.

Reuters skriver at ABT i mellomtiden har sørget for å gi Anthony tilgang til internett slik at han kan følge virtuelle dansetimer frem til avreise.

– Menn kan danse ballett

Anthonys danselærer Owoseni sier til People.com at elleveåringen er en veldig dedikert danser.

Nå håper han at videoen og historien om Anthony kan gjøre noe med stereotypiene rundt ballettdans.

– Menn kan faktisk danse ballett. Ballett er ikke bare for kvinner, sier han.

Publisert: 16.08.20 kl. 11:58

