Amerikanske myndigheter advarer mot cyberangrep fra Kina

USAs sikkerhetsdepartement og FBI advarer mot at Kina utfører cyberangrep for å stjele data om coronavaksiner og behandling. Kinesiske myndigheter har tidligere avvist slike anklager mot dem.

Særlig legemiddelselskaper og forskningsinstitutter er utsatt for det departementet omtaler som en «alvorlig trussel», ifølge CNN.

Advarselen kommer etter USA anklaget Kina for å misbruke pandemien til å utføre omfattende cyberspionasje mot kritiske institusjoner som kjemper mot viruset. Den peker spesifikt på Kina som trussel mot USA, og involverer ingen andre land.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har tidligere sagt at «den største trusselen er ikke hvordan vi jobber med Kina, men å forsikre oss om at vi har ressursene som kreves for å beskytte oss mot dem» når det kommer til cyberangrep.

En talsmann for kinesisk UD, Zhao Lijian, avviser anklagene som tidligere har blitt rettet som grunnløse.

– Vi er verdensledende i behandling av covid-19 og vaksineforskning. Det er umoralsk å spre rykter og sladder om Kina når man ikke har beviser, sier han ifølge NTB tirsdag.

New York Times skrev allerede på søndag om at amerikanske myndigheter jobbet med advarselen som ble sendt ut onsdag.

Det er særlig helsesektoren, legemiddelindustrien og forskningslaboratorier som jobber med coronaforskning som er aktuelle mål for slike angrep, og de må gjøre nødvendige grep for å beskytte systemene sine, står det i kunngjøringen.

– Tyveri av denne informasjonen kan true muligheten til å kunne tilby en trygg og effektiv behandling av viruset i fare, skriver de videre.

I advarselen står det også at det er observert forsøk på tyveri av verdifull coronarelatert informasjon.

Trusselen mot spionasje og cyberangrep fra Kina har eskalert siden coronakrisen kom, ifølge det amerikanske overvåkningsselskapet FireEye.

