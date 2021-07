OPPRØRT: Kona Paula Karlsen (t.v.) og Nils Karlsen (t.h) lengter etter å dra hjem og synes det er trist at det er usikkert når det skjer. Foto: Paula Karlsen

ALS-syke Nils Karlsen (75) får ikke dra hjem fra sykehuset: − Det føles forferdelig

Nils Karlsen (75) fra Andøy har bodd på sykehuset i fire uker og får ikke dra hjem grunnet mangel på folk i hjemmesykepleien.

Av Amna Iqbal

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For omtrent fire uker siden ble ALS-syke Nils Karlsen (75) innlagt på Nordlandssykehuset i Bodø på grunn av en infeksjon.

ALS er en sjelden, dødelig nervesykdom. Sykdommen lammer nervesystemet og musklene svekkes gradvis. Til slutt går sykdommen løs på lungene, slik at pasienten må ha pustestøtte.

Selv om infeksjonen er ferdig behandlet, får ikke Nils Karlsen dra hjem fra sykehuset.

Årsaken er at ekteparets hjemkommune – Andøy – mangler hjemmesykepleiere som kan ta seg av ham hjemme.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Paula Karlsen og mannen lengter etter å dra hjem, men det er usikkert når dette skjer.

– Grunnen vi får er at det ikke er nok bemannet hjemmesykepleiere, og derfor må vi vente, sier hun til VG.

– Det føles helt forferdelig å ikke vite når vi får dratt til vårt eget hjem, legger hun til.

Nils skulle vært skrevet ut til eget hjem for omtrent to uker siden, men slik ble det ikke, ifølge kona.

– Det er helt klart verst for Nils, men hvis vi ikke finner noe løsning snart, kommer sykehuset til å ha to pasienter, sier hun.

Hun blir ofte lei seg og er snart utmattet av hele denne prosessen. Likevel skryter hun av sykepleierne, som hun syns tar godt vare på dem.

– Tungt for oss begge

Avdelingsleder for medisinsk avdeling, Elisabeth Bergland Jensen, sier til VG at hun har full forståelse for at paret syntes situasjonen er slitsom.

– Vi ønsker alltid å tilstrebe at den helsehjelpen vi gir på vår avdeling yter pasienten omtanke og respekt, sier hun.

– Vi synes også det er hyggelig å høre at Nils og Paula, til tross for omstendighetene, føler at de blir godt ivaretatt hos oss, legger hun til.

Paula forteller at det er veldig begrenset hva hun får gjort med situasjonen, og at dagene går med til å se på tv.

– Vi bruker mye tid på å lure på når vi kan dra hjem, sier hun.

Paula sier at fordi hun selv alltid er hjemme, kunne hun tatt vare på Nils – uten hjelp fra hjemmesykepleieren. Det får hun ikke lov til fra kommunen, sier hun.

– Hele denne situasjonen er veldig tung for oss begge, sier hun.

Ordføreren har beklaget forholdet tidligere

Ordfører Knut Nordmo i Andøy kommune er kjent med situasjonen ekteparet står i.

– Jeg er kjent med at administrasjonen jobber kontinuerlig for å finne løsninger på utfordringer med personellet. De jobber for å løse de behovene som er der i forhold til det kommunale ansvaret, sier han til VG.

OPPTATT AV HELSE: Ordfører Knut Nordmo er kjent med ekteparets situasjon. Foto: Harald Henden

– Når kommunen per nå ikke er i stand til å levere en forsvarlig tjeneste på grunn av personalsituasjonen, har administrasjonen da valgt å ikke sende pasienten hjem, sier han.

– Det er lagt i grunn pasientens liv og helse, forklarer han.

Ordføreren har tidligere beklaget dette forholdet og gjør det igjen ovenfor pasienten og deres pårørende.

– Det er en krevende bemanningssituasjon som trenger en løsning før kommunen er i stand til å gi et forsvarlig tilbud, sier han.

Positiv og artig mann

1968: Nils og Paula møttes på hyttetur på 60-tallet. Siden den gang har de to vært sammen. Foto: Paula Karlsen

Nils er kjent for å være en omsorgsfull, positiv og artig mann- både blant yngre og eldre, ifølge Paula.

I 1968 giftet de to seg, og skulle feire bryllupsdag 13. juli.

– Vi håpet veldig på å få dra hjem og feire 53-årsdagen vår. Det er usikkert om vi får feire neste år på grunn av helsesituasjonen til Nils, sier hun.

– I stedet ble vi igjen på sykehuset for vårt 53-årsjubileum, legger hun til.

Til tross for omstendighetene fikk de en hyggelig feiring på sykehuset med hvitvin og frukt, forklarer hun.

– Vi savner å se familien vår også, men heldigvis ringer de oss daglig, sier hun.

Paret har til sammen to barn, seks barnebarn og 3 oldebarn.

OLDEFAR-NILS: Nils Karlsen med sitt første oldebarn på fanget. Foto: Paula Karlsen

– Sykdommen kom som et sjokk

Nils har arbeidet som brannmann i sin yrkeskarriere.

– Han trivdes veldig godt med bransjen og med jobben sin. Jobben passet godt hans aktive personlighet, forteller kona Paula.

– Hvordan ble Nils syk?

– Det var veldig usikkert hva det var i starten. Først så var det mistanke om hofta hans og den ble operert, sier hun.

– Deretter ble det problemer med kneet, men det tok lang tid før legen forsto at det var ALS som var problemet, forklarer hun.

– Sykdommen kom som et sjokk for familien og det tok lang tid før det gikk opp for oss hva det var som hadde skjedd, legger hun til.