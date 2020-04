VELDIG GLAD: Kreftforeningens generalsekretær, Ingrid Stenstadvold Ross, mener en nylig godkjent medisin kan ha stor betning for noen kreftsyke kvinner. Foto: Lise Åserud

Ny kreftmedisin godkjent: – Oppsiktsvekkende gode resultater

En medisin mot arvelig eggstokkreft er godkjent i Norge. Legemiddelet har oppsiktsvekkende gode resultater, mener Kreftforeningen.

– Dette er snakk om pasienter med en arvelig og alvorlig form for eggstokkreft. Medisinen har vist oppsiktsvekkende gode resultater og kan gi disse kvinnene håp om flere gode leveår ekstra, sier Kreftforeningens generalsekretær, Ingrid Stenstadvold Ross, til VG.

Beslutningsforum for nye metoder, som godkjenner nye medisiner, sa mandag ja til å innføre legemiddelet olaparib (Lynparza) i Norge.

– Vi er utrolig glade for at Beslutningsforum sagt ja til denne medisinen mot eggstokkreft. Det er få kvinner som vil ha nytte av medisinen, rundt 30 stykker årlig, men for dem vil dette ha stor betydning, sier Stenstadvold Ross.

Rammer relativt unge kvinner

493 kvinner fikk eggstokkreft i Norge i 2018, ifølge Kreftregisteret. Medisinen som nå er godkjent, er for personer som har en alvorlig form for eggstokkreft.

– Sykdommen tar i snitt 17 til 18 gode leveår fra hver pasient, og rammer relativt unge mennesker. Gjennomsnittsalderen for dem som får diagnosen er rundt 53 år, sier medisinprofessor Stig A. Slørdal til VG.

Han er leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Med den nye medisinen får noen pasienter en betydelig periode uten progresjon av sykdommen, forklarer Slørdal.

Ifølge sakspapirene som ligger til grunn for godkjenningen skriver kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus at «resultatene er de mest oppsiktsvekkende innenfor vårt fagområde over flere 10-år».

Kreftforeningens generalsekretær, Ingrid Stenstadvold Ross. Foto: Lise Åserud

– Høyt ønsket blant kreftleger

– Dette er en alvorlig sykdom som tar mange gode leveår, og nå kan vi behandle denne pasientgruppen med en mer effektiv behandling. Vi er svært glade for at vi kan prioritere dette, sier Slørdal.

Legemiddelet kan tas i bruk allerede fra 27. april.

– Denne medisinen kan tas i bruk raskt, fordi vi ser at det ikke finnes noe alternativ. Legemiddelet er høyt ønsket blant både pasienter og kreftleger, sier professoren.

Dersom medikamentet er godt dokumentert på effekt, og har en bærekraftig pris, sier Beslutningsforum ja til å innføre det, oppgir Slørdal.

Sa nei til annen kreftbehandling

Produsenten av legemiddelet, AstraZeneca, forklarer effekten av medisinen slik til Healthtalk:

– Legemiddelet har blitt godkjent på bakgrunn av en studie som har vist 70% lavere risiko for tilbakefall eller død hos pasientene som fikk Lynparza som første behandling direkte etter cellegift sammenlignet med pasientene som fikk placebo, sier pressesjef i AstraZeneca Christina Malmberg Hägerstrand.

Under dagens vurderinger i Beslutningsforum ble en annen kreftmedisin avvist. Generealsekretær i Kreftforeningen, Stenstadvold Ross, reagerer på dette:

– Det veldig trist at behandlingen mot glioblastom fikk nei fordi prisen var for høy. Det hadde vært en viktig seier. Glioblastom er en hjernekreftsykdom hvor de fleste av de som rammes dør etter noen måneder. Behandlingen vil gi håp om å få leve noen flere og bedre måneder til.

«Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er alt for høy», skriver Beslutningsforum om avgjørelsen.

Publisert: 29.04.20 kl. 13:05

