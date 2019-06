FYLLER VANN: Daniel Følling (29) og Karoline Bekkenes (22) henter vann på en vannstasjon kommunen har satt opp. De bor i området der flest har vært smittet. Foto: Terje Bringedal

Askøy: Flere bakterier funnet i drikkevannet

Etter nye tester har Askøy kommune funnet flere bakterier i drikkevannet i fra Kleppe Vannverk. I tillegg til E. Coli har de funnet flere tarmbakterier.

Etter nye tester har Askøy kommune funnet flere bakterier i drikkevannet i fra Kleppe Vannverk. I tillegg til E. Coli har de funnet Clostridium og intestinale enterokokker. Det er også tarmbakterier.

– Vi har flere bakterier som har kommet inn i distribusjonssystemet. Det bare understreker at situasjonen er utfordrende, og vi er nødt til å håndtere at vi har en bakteriell forårsaket epidemi av drikkevannet, sier varaordfører Bård Espelid til VG.

Mange av artene av Clostridium-bakterien er uskadelige forråtnelses- og gjæringsbakterier, men flere kan forårsake alvorlige sykdommer, ifølge Store Medisinske Leksikon.

Lørdag kveld ankommer epidemologer fra Folkehelseinstituttet (FHI), som skal bidra til å etterforske årsaken til smitten.

14 innlagt

Den siste tiden har en rekke personer blitt syke i Askøy. Haukeland sykehus har påvist bakterien Campylobaktor hos flere, og smitten ses i sammenheng med forurensning av drikkevannet. Klokken 14.15 lørdag er totalt 14 personer innlagt - ti voksne og fire barn. Ytterligere tre voksne pasienter er meldt, og vil komme til sykehuset om kort tid, skriver Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding.

I løpet av lørdag formiddag ble syv pasienter utskrevet, og sykehuset forventer at flere blir utskrevet i løpet av dagen, heter det i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Onsdag denne uken døde en ettåring på Askøy, og fredag ble det kjent at det blir undersøkt om dødsfallet kan ha en sammenheng med drikkevannet. VG fikk fredag opplyst at mistanken om at ettåringen hadde fått i seg forurenset drikkevann, er styrket.

– Jobber på spreng

Kommunen erkjenner at drikkevannsskandalen går utover folks tillit.

– Det skal ikke være sånn at det ikke skal komme rent og trygt vann ut av springen. Det gjør det ikke nå, og nå jobber vi på spreng for at vannet innbyggerne har skal være rent, sier ordfører Terje Mathiassen (Ap) til VG.

Han sier vannkilden og renseanlegget er frie for bakterier, mens høydebassenget der det er konstatert e-coli er koblet ut.

– Det er viktig nå at innbyggerne fortsetter å koke vannet sitt. Det er sterkt beklagelig og alvorlig det som har skjedd, fortsetter Mathiassen, tydelig preget og sliten, før han går inn døren til rådhuset der kommuneledelsen sitter i møter lørdag.

FANT BAKTERIE BAK DENNE DØREN: Bildet viser det lokale vannverket, som mistenkes å være kilden til smitten. Foto: Bringedal, Terje

– Vurderer å flytte

Trebarnsmor og lokalpolitiker Silje Guleng (43) er opprørt over drikkevannsproblemene på Askøy. I går sa hun til VG at familien vurderer å flytte til en annen kommune.

– I huset vårt har alle jentene vært syke. To av tre jenter er sterke og tåler en magesjau. Men hva men den siste jenta som har nedsatt immunforsvar, skriver Guleng i bloggen sin.

Da VG snakket med Guleng ved 14-tiden fredag ettermiddag, var hun på vei til legevakten med en av døtrene sine.

– En magesjau i dette omfang med mange sykedager kan sette helsen tilbake i flere måneder. Eksamen henger i en tynn råd. Nå må helse prioriteres fremover. Alt annet settes til side, alle planer avlyses.

