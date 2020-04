SLUKNINGSARBEID: Brannvesenet på stedet der brannen ble slukket på Galgeberg fredag ettermiddag. Bildet er tatt av VGs fotograf. Foto: Frode Hansen/VG

Brannvesenet reagerer på filming etter dødsbrann

Brannvesenet i Oslo reagerer etter at film av brannen på Galgeberg sist uke raskt ble spredt i sosiale medier. En person omkom i brannen.

Oppdatert nå nettopp

«Hva kan vi som samfunn forvente av hverandre i et nødstilfelle?»

Slik innledes innlegget på Facebook som Oslo brann- og redningsetat la ut torsdag morgen.

De omtaler her brannen i et eldre trehus på Galgeberg, som endte tragisk, da en person omkom. Nå reagerer brannvesenet på hvordan brannen spredte seg i sosiale medier.

– Poenget i en slik sak er at før man begynner å filme og ha det fokuset så må man tenke på om det er noe man kan gjøre i en slik situasjon og om det er mulig å redde liv eller verdier, sier Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo, til VG.

Han signerte innlegget sammen med avdelingssjef beredskap Espen Scavenius.

les også Advarer mot økt skogbrannfare – frykter reprise av marerittsommer

I innlegget står det blant annet:

«Som nødetat registrerer vi at hendelsen tidlig ble fanget på mobilkameraer, for deretter raskt å bli spredd på sosiale medier og i media. Vi undres over de prioriteringer som tas før nødetatene er på plass på skadestedet. Hva skjer egentlig i løpet av de kritiske minuttene før vår ankomst? Det som er sikkert, er at brannen filmes, og deles, med kommentar om at det trolig ikke er noen i huset som trenger hjelp. Det var det,».

Myroldhaug påpeker at han ikke er ute etter å kritisere enkeltpersoner i denne saken, men ser trenden med filming.

– Filming av branner er både skremmende og spektakulære. Filming er kommet for å bli og noen ganger kan det gi et tidlig situasjonsbilde, sier han.

Samtidig påpeker han hvor avgjørende det kan være at folk først tenker på å hjelpe eller varsle, uten at de skal sette livet i fare selv.

– Det er en plikt for oss alle som er lett å glemme i kampens hete. Ikke alle vet hva man skal gjøre, Det er en øvelse for alle. Man må sjekke om det faktisk er varslet, bidra til at brannbilene kommer frem og om folk inne i et bygg faktisk er klar over at det brenner, sier Myroldhaug.

les også Klubbhus på Høybråten totalskadd i brann

VG omtalte brannen slik sist fredag ettermiddag:

«Politiet fikk klokken 17.22 melding om kraftig røykutvikling fra et eldre trehus i St. Halvards gate i Oslo.

En person ble hentet ut fra bygget som brant og fikk helsehjelp på stedet. Ved 19.40-tiden bekrefter politiet at vedkommende er død.»

Nødetaten presiserer at de ikke etterlyser hverdagshelter som skal kaste seg inn i brennende bygninger og risikere egen helse for å redde andre. Og de påpeker at det kanskje er slik at ingen innsats kunne gjort en forskjell fredagskvelden på Vålerenga.

les også Melder knallvær den kommende uken - men husk skogbrannfaren!

Brannsjefen sier de ikke har vært så tydelige i meldinger utad før, som de har vært i dette tilfelle.

– Det har vært en utvikling i forhold til filming. Men det må ikke bikke over til å bli en sensasjon, sier han.

Brannvesenet påpeker at det er folks plikt å handle med tanke på å redde liv og ikke ut fra et behov for å dokumentere og dele flammene.

Denne uken brant klubbhuset på Høybråten:

Brannvesenet presiserer i innlegget flere punkter for hva folk kan bidra med i en nødsituasjon:

* Ring 110 hvis du ikke er helt sikker på at det er gjort.

* Ring uansett hvis du har opplysninger om personer eller bygget.

* Prøve å få kontakt med beboere ved å banke på, tute, kjenne på døra m.m..

* Rydd plass for brannvesenet. Diriger biler bort fra stedet så brannvesenet får tilgang rundt bygget.

* Forsøk å slokke med pulver eller vann, men ikke utsett deg selv for fare.

* Er du kjent, ta oss imot og vis oss raskeste veien til riktig oppgang eller inngangsdør. Ha nøkler tilgjengelig for oss.

* Det er alltid bedre å gjøre noe enn ingenting.

* Unngå spredning av brannen hvis mulig. Flytt biler og annet som kan bidra til spredning.

* Ikke spre bilder eller film av personer uten samtykke.

* Ta ledelse, vis initiativ

* Vær medmenneske, og bry deg

Publisert: 23.04.20 kl. 11:01 Oppdatert: 23.04.20 kl. 11:16

Mer om Brann nyheter Innenriks

Fra andre aviser