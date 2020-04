VURDERER ALTERNATIVER: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier at regjeringen undersøker muligheten for å ha skolene enten gradvis eller delvis åpne. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Melby ser på flere muligheter for hvordan skolene gradvis kan åpne

Det finnes veldig mange grader mellom å holde skolene helt stengt eller helt åpne, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) sier i et intervju med TV 2.

NTB

Nå nettopp

Kunnskapsministeren understreker at regjeringen vil vente på forslag fra en ekspertgruppe fredag før det tas en avgjørelse, men overfor kanalen skisserer hun flere muligheter for hvordan skolene gradvis kan åpne samtidig som smittevernregler ivaretas.

Blant mulighetene er å bare åpne opp for noen klassetrinn, fordele skoledagen mellom trinn, at klasser fordeles utover flere klasserom, og å prioritere sårbare barn og vurdere hvilke barn som har mest behov for å være på skolen fysisk.

– Det vi undersøker nå, er muligheter for å ha åpent, samtidig som man ivaretar smittevernregler. Det vil si at man kan ha god avstand, at man ikke samles i for store grupper og at det ikke er for mange på ett sted samtidig, sier Melby til TV 2.

Skolene og barnehagene er vedtatt stengt til 13. april. Ekspertutvalget legger fram sin rapport for regjeringen fredag, men den vil ikke bli offentlig kjent. 8. april vil regjeringen komme med en ny beslutning om de restriktive tiltakene.

Publisert: 01.04.20 kl. 19:36

