RETORIKK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Siv Jensen (Frp) må slutte å snakke om snikislamisering. Foto: Frode Hansen

Raymond Johansen (Ap) om «snikislamisering»: – Et skremmebilde

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener radikal islam må bekjempes, men er redd Siv Jensens bruk av «snikislamisering» kan føre til det stikk motsatte.

Støre sa tirsdag til NRK at å bruke uttrykk som «snikislamisering», eller si at vi trenger et «korstog mot islam» som Frp-politiker Per-Willy Amundsen skrev på Facebook i 2011, er radikaliserende.

Siv Jensen lover at hun aldri skal slutte å snakke om snikislamisering.

– Det handler om radikal islam som er med på en negativ utvikling, sa hun til VG.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er ikke enig med Siv Jensen (Frp) om at hun aldri bør slutte å snakke om snikislamisering.

– Snikislamisering er et skremmebilde, ikke en realitet. Det hun åpenbart må mene med begrepet er at det foregår en skjult og bevisst islamiseringsprosess av Norge- men det mener jeg ikke stemmer, sier Johansen og legger til:

– Det er spesielt urovekkende at dette kommer helt uten at statsminister Erna Solberg reagerer. Ved å gå til et valg på fortsatt bruk av ordet snikislamisering, går Siv Jensen i praksis til valg for å splitte istedenfor å samle folk.

Han trekker frem at debatten skjer samme uke det blir kjent at Philip Manshaus (21) er terrorsiktet etter moskéskytingen i Bærum lørdag.

Politidistriktene skal være varslet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om en negativ utvikling i de høyreekstreme miljøene over tid.

– Vi er en del av et stadig mer polariserende samfunn- og politikerne har et ansvar for det vi sier, men også for hvordan vi blir oppfattet. Etter moskéskytingen i Bærum bør vi stå sammen i fellesskap mot hat og for religionsfrihet og mangfold, forteller Johansen.

Siv Jensen lanserte begrepet først under Frps landsmøte i 2009. I 2013 gikk daværende nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen, ut og sa han angret på bruken av «snikislamisering».

– Det var høyreekstreme i Europa som først brukte begrepet for å reise en fremmedfiendtlig dagsorden. Jeg kaller ikke Siv Jensen høyreekstrem, men det er der begrepet kommer fra. Jeg hadde håpet Norge skulle endre seg etter 22. juli. Men det vi ser nå fra Fremskrittspartiet skremmer, sier Johansen.

– Siv Jensen begrunner det med at det handler om radikal islam som er med på en negativ utvikling. Er du ikke enig i det?

– Jeg er absolutt bekymret for radikal islam, og jeg opplever at det er bred politisk enighet om at islamsk ekstremisme er et problem som må bekjempes. Jeg er redd for at bruken av begrepet «snikislamisering» kan føre til det stikk motsatte, sier han.

– Som statsråd råder Siv Jensen over mange virkemidler som både kan bekjempe ekstremisme og bidra til bedre integrering. Men i stedet for å satse på tiltak som virker, satser hun på ordbruk som splitter.

– Hvorfor mener du debatten om retorikk er så viktig? Er det ikke viktigere å snakke om handlinger?

– Enhver handling starter med en holdning. Retorikken i samfunnet er med på å skape holdninger som igjen kan føre til handlinger.

– Tar sterkt avstand fra ekstremisme

Siv Jensen svarer følgende på kritikken fra Raymond Johansen i en e-post til VG:

«Vi har alltid tatt sterkt avstand fra ekstremisme og hat. At Raymond Johansen forsøker å klistre oss til slike forkastelige holdninger viser at venstresiden er desperate.»

Hun skriver videre at Frp ikke vil slutte å føre en streng innvandringspolitikk og at hun aldri vil unnskylde at Frp står opp for viktigheten av å begrense innvandring til Norge.

– Vi kommer ikke til å slutte å føre en streng innvandringspolitikk selv om Raymond Johansen ønsker det. Jeg vil derfor varsle at Frp ikke kommer til å vike en eneste tomme i kampen for våre norske og vestlige verdier, en streng innvandringspolitikk som er bærekraftig, sier Jensen.

Hun understreker at det likevel er en begynnelse at Raymond Johansen er bekymret for radikal islam.

– Da jeg tok opp dette i 2009 sa Jonas Gahr Støre som nå er partileder at radikal islam ikke var et problem i Norge, sier Jensen.

Publisert: 15.08.19 kl. 17:01 Oppdatert: 15.08.19 kl. 17:26