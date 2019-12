Politisk redaktør Lars West Johnsen i Dagsavisen. Foto: Privat

Kritisk til mediedekningen av polekspedisjonen: Minner om et realityshow

Dagsavisen-redaktør Lars West Johnsen etterlyser kritisk mediedekning av aksjonen for å hente ut polfarerne Børge Ousland og Mike Horn. – Minner til forveksling om et realityshow.

«Kontoristens klage over heltenes heltestykke: Det er tynn linje mellom PR og heltedøden», skriver Johnsen i kronikken som ble publisert i Dagsavisen torsdag.

Avslutningen på den 86 dager lange ekspedisjonen til Horn og Ousland, som går ut på å krysse Polhavet fra Arktis til Svalbard på ski, har preget avisforsidene den siste uken.

Den har blant annet blitt beskrevet som «en kamp mot klokken» og «drama i isødet». Men Johnsen mener overskriftene holder leserne for narr.

– Fordi de kunne ha blitt hentet ut i helikopter hvis det var en reell fare for liv og helse. Det blir rart for meg som leser, seer og lytter når det inntrykket mediene gir ikke stemmer med virkeligheten, sier han.

BAKKEMANNSKAP: Aleksander Gamme og Bengt Rotmo ble tirsdag sendt ut på ski for å møte polfarerne med ekstra forsyninger. Foto: Jørgen Braastad

– Kan ikke late som om det står om livet

De to polfarerne har blitt utfordret av is som ifølge ekspedisjonsleder Lars Ebbesen er tynnere enn normalt på grunn av klimaendringene.

Dermed har polferden blitt mer tidkrevende enn de så for seg. Hvis de har spist fulle rasjoner hver dag, er de nå tomme for mat.

Det var derfor bakkemannskapet Aleksander Gamme og Bengt Rotmo tirsdag ble sendt ut fra skipet «Lance» for å møte dem med forsyninger. Ved 13-tiden fredag har de fortsatt ikke nådd frem til polfarerne.

– Det er dramatisk hvis man utelukker muligheten til å få hjelp, sier Johnsen.

– Dersom de blir hentet ut med helikopter, vil de ikke fullføre ekspedisjonen som planlagt. Kan du derfor forstå at de gjør det de kan for å unngå det?

– Jeg skjønner at de har lyst til å fullføre og ha den slutten de så for seg, men da kan man ikke late som om det står om livet. Hvis vær og is gjør at det ikke er mulig, må de hjelpes. Man leker med et narrativ som blir å holde folk for narr, sier redaktøren og legger til:

– Det minner til forveksling om et realityshow.

– Hva konkret etterlyser du i medienes dekning?

– Noe mer soberhet med tanke på hva som er prosjektet. Prosjektet er å komme tilbake og fortelle om det, akkurat slik det var for Amundsen og Nansen.

«LANCE»: Fra kontrollrommet på skipet analyserer mannskapet iskart for å finne den tryggeste veien for polfarerne. Bildet er tatt mandag. Foto: Jørgen Braastad

VG-redaktør: – Både en kamp og et voldsomt drama

Ansvarlig redaktør Gard Steiro i VG mener det har kommet tydelig frem i dekningen at polfarerne har tatt et bevisst valg om ikke å bli hentet med helikopter.

Han står fast ved at aksjonen må kunne beskrives som et drama.

– Men det har hele tiden vært klart at man kan gå til mer drastiske tiltak for å redde dem ut, hvis det står om liv. Dette har kommet tydelig frem i vår dekning.

– Når de har en mulighet til å bli reddet med helikopter, blir det da riktig å kalle det for «en kamp mot klokken»?

– Ja, det er både en kamp og et voldsomt drama. Norge har lang tradisjon med ekspedisjoner i polare strøk. Denne ekspedisjonen kan naturligvis ikke sammenlignes med Amundsens ferd til Sydpolen, men når Ousland og Horn snart er tomme for mat og kjemper for å komme seg frem, er det åpenbart et drama av stor interesse. Jeg undervurderer ikke våre lesere. De forstår rammene for ekspedisjonen, sier Steiro.

– Johnsen etterlyser mer soberhet rundt dekningen av prosjektet til polfarerne, som han mener er å komme tilbake og fortelle om det. Kan du forstå den kritikken?

– Johnsen står fritt til å være kritisk til ekspedisjonen, Ousland og Horn. Samtidig er det helt naturlig at medier som VG, TV2 og NRK dekker en sak av stor interesse. Dette er på ingen måte den første polekspedisjonen av moderne eventyrere som dekkes bredt av mediene.

FORLOT SKIPET: Avreisen til Aleksander Gamme og Bengt Rotmo fra skipet «Lance» tirsdag kveld. Foto: Jørgen Braastad

Ekspedisjonsleder: – Uten tvil en kamp mot klokken

Leder for ekspedisjonen Lars Ebbesen har hele tiden vært klar på at aksjonen for å hente ut polfarerne, ikke er en redningsaksjon.

– Vi har aldri brukt ordet redningsaksjon eller snakket om nød. Vi prøver egentlig å si at vi er dritstolte av at vi har hatt garden oppe til å ligge et par dager foran. Det er dette vi er gode på, sier Ebbesen.

– Er du enig i at medienes dekning av aksjonen ikke samsvarer med virkeligheten?

– Jeg skal ikke si det. Vi må ha respekt for at folk ser med andre øyne på vår situasjon enn det vi gjør. Det er klart at det er alvorlig når det er to dager igjen og du er på siste del av alt. Men vi synes det har blitt litt vel overdramatisert.

– Når de er i ferd med å gå tomme for mat og kjemper for å møte bakkemannskap med forsyninger, vil man ikke da kunne kalle det for en kamp mot klokken?

– Det er det uten tvil. Det er det som regel for alle store ekspedisjoner enten det er i stor høyde eller polare strøk. Vi driver hårfint og tar en risk på tidsskjema, da blir det ofte en kamp mot klokken.

