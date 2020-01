DØDE: Avanthika Mahesan ble bare tre år gammel. Hjemme har foreldrene satt frem et bilde til minne om datteren. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Helsetilsynet starter tilsyn mot Ahus etter at Avanthika (3) døde

28. desember 2019 døde tre år gamle Avanthika Mahesan etter over et døgn med oppkast. Foreldrene prøvde gjentatte ganger å skaffe hjelp til datteren. Nå starter Helsetilsynet stedlig tilsyn på Ahus.

31. desember 2019: Sharmini Shanmuganathan kaster seg på alle fire mot en glassdør mens hun gråter fortvilet. Bak døren ligger den tre år gamle datteren Avanthika, livløs, klar til å fraktes bort fra kapellet på Akershus universitetssykehus (Ahus) i en bårebil.

I februar 2019 fikk den lille jenta leverkreft, og 6. juli fikk hun en ny lever. Hun ble friskmeldt og alt så lovende ut. Åtte uker senere kom hun hjem igjen, men behandlingen hadde svekket immunforsvaret. Hun fikk kontinuerlig oppfølging ved sykehuset.

I slutten av desember endret håpet om fremtiden seg, da den lille jenta ble syk med oppkast 27. desember.

KAPELLET: Nyttårsaften fikk foreldrene, familien og vennene se Avanthika i kapellet på Ahus. Foto: Sofie Fraser, VG

Foreldrene hadde fått et spesialnummer til Ahus, som de kunne ringe dersom det var noe unormalt med datteren. Moren ringte hit og sier hun fikk beskjed om at datteren hadde vanlig omgangssyke.

– Jeg fikk beskjed om å gi henne eplemost, sier Sharmini Shanmuganathan.

Datteren ble ikke bedre, og moren ringte igjen til Ahus. Hun forteller at hun fikk samme svar – vanlig omgangssyke. Hun fortsatte å gi datteren væske.

Moren ringte gjentatte ganger både 27. og 28. desember. VG har sett bilder av samtalelogger som viser kontakten med sykehuset. Enkelte av samtalene varte i flere minutter.

– Jeg sa jeg var veldig redd og at barnet så annerledes ut. Vi ba om å få komme inn, men fikk beskjed om at det var normalt ved omgangssyke.

Klokken 21.30 bestemte foreldrene seg likevel for å dra til sykehuset.

MOR, FAR OG BARN: Mor Sharmini Shanmuganathan og far Mahesan Chokkalingam står ved kisten til sin tre år gamle datter. Bildene brukes med familiens samtykke. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

I bilen på vei til sykehuset fikk Avanthika kramper, og moren var redd datteren ikke pustet. Moren ringte ambulansen mens de kjørte, og fikk beskjed om å møte ambulansen på Hellerudsletta samt gi førstehjelp til barnet.

– Munnen hennes beveget seg og jeg kunne se liv i øynene, sier moren.

Ambulansen tok over behandlingen av jenta og behandlet henne på stedet, før de kjørte mot sykehuset. Foreldrene fulgte etter:

– Da vi ankom sykehuset fikk vi beskjeden: Datteren deres har gått bort, sier hun.

Alvorlig uønsket hendelse

Ahus bekrefter at de har hatt en alvorlig uønsket hendelse i tilknytning til barn- og ungdomsklinikken, som de 30. desember meldte til Helsetilsynet.

– Vi har besluttet å gjennomføre stedlig tilsyn, skriver Brynhild Braut avdelingsdirektør i Helsetilsynet i en SMS til VG.

Det betyr at Helsetilsynet blant annet vil gjennomføre intervjuer med ansatte og ledere som er involvert.

– Føler vi ikke har blitt hørt

Foreldrene sier de har fått opplyst at dehydrering kan være dødsårsaken. Sykehuset vil ikke si noe rundt dødsårsaken til VG, og den endelige obduksjonen av treåringen er ikke klar.

Foreldrene mener sykehuset burde hørt på dem, og tatt imot barnet med en gang, spesielt siden de var godt kjent med barnets sykdomshistorikk.

– Dette skal ikke skje. Vi føler vi ikke har blitt hørt, og ønsker å fortelle vår historie for å unngå at det skjer igjen. Vi har fått beskjed om at hun kunne vært reddet om hun fikk væske på et tidligere tidspunkt, sier moren.

Sykehuset ønsker ikke å gå inn på hendelsesforløpet mens Helsetilsynet er inne i saken, men oppgir følgende:

– Vi forstår familiens store fortvilelse og sorg over å miste sitt barn. Det er det verste som kan skje, og vi har i tiden etterpå lagt vekt på å ha tett oppfølging av familien, skriver Kirsten Haugland direktør for Barne- og ungdomsklinikken i en e-post til VG.

– I tillegg er Barne- og Ungdomsklinikken i gang med en grundig intern gjennomgang av det som skjedde og de vurderinger som ble gjort, inkludert kontakten med familien i forkant av dødsfallet, fortsetter direktøren.

SEREMONI: 3. januar var Stalsberghagen kapell fylt av familie og venner som ville ta farvel med Avanthika. Mor og far (t.v.) gjennomfører ulike ritualer. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Uklarhet rundt dødstidspunktet

3. januar 2020: Stalsberghagen kapell er fylt av familie og venner som ønsker å ta farvel med den lille jenta som ligger i en liten rosa kiste. På seg har hun et stort rødt tyllskjørt og et rosa hårbånd.

De har forberedt en hinduistisk seremoni med roseblader og lys. Det har vært viktig for familien å finne ut eksakt når datteren døde, da det var avgjørende for å gjennomføre noen av ritualene under seremonien.

Foreldrene sier de spurte rettsmedisineren om dødstidspunktet, men at de fikk beskjed at de ikke kunne fastsette det nøyaktige tidspunktet, og henviste til legene.

Familien har flere ganger spurt sykehuset om tidspunktet datteren døde. De fikk først beskjed om at datteren døde 23.30, noe familien mente ikke kunne stemme, da de på dette tidspunktet allerede hadde ankommet sykehuset. De fikk så oppgitt at dødstidspunktet var 23.12, før det igjen ble justert til 23.10.

Sykehuset ønsker heller ikke per nå å kommentere disse opplysningene.

BLE BARE TRE ÅR: 28. desember døde tre år gamle Avanthika Mahesan. Bildet er tatt hjemme i stua i Hakadal. Foto: Privat

Ble flyttet

6. januar 2020: Rundt spisebordet hjemme i Hakadal sitter mor og far, bak dem står et bilde av lille Avanthika. De sitter igjen med en følelse av å ikke ha blitt hørt.

I tillegg til det ovennevnte er det særlig en hendelse som har vært vanskelig for foreldrene å akseptere. Da de 29. desember møtte opp på Ahus til syning av Avanthika, var hun borte. Familien hadde avtalt med sykehuset at de kunne se datteren klokken 12.

– Sykehuset sier da at barnet er flyttet. Hun er kjørt til Rikshospitalet for obduksjon, uten at vi har fått noen informasjon. Det gjorde den vonde tiden enda tyngre, sier moren.

Sykehuset har ikke villet kommentere hvorfor de ikke informerte foreldrene om at datteren var flyttet til Rikshospitalet.

