Nå står alle togene i landet stille

Mange reisende må i dag belage seg på forsinkelser og innstillinger, når alle tog står stille fra klokken 12.00 til 14.00.

Det er Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund som torsdag går til politisk streik mot EUs jernbanepakke.

Alle tog kjørte til nærmeste stasjon innen klokken 12.00, og står stille frem til streiken avsluttes. Dette gjelder også Flytoget. I Oslo vil også trikk og T-bane stå stille mellom klokken 12.30 og 13.00, og enkelte busslinjer kan bli berørt.

Vy setter ikke opp alternativ transport for avgangene som er berørt før, under og etter streiken, opplyser de på sine hjemmesider. Årsaken er at dette er en lovlig politisk streik.

Kostnader til alternativ transport blir ikke refundert. Prisavslag som følge av forsinkelse på grunn av streiken gis kun til kunder som har kjøpt billett før informasjon om streiken var gjort kjent.

Flere innstillinger

Flere tog, hovedsakelig lokaltog, vil bli innstilt som følge av streiken, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz til VG.

– Jeg har ikke det totale antallet, men det er snakk om mange lokaltog rundt om i hele landet, sier Scholz. Hvilke tog som blir innstilt står opplyst i appen og i reiseplanleggeren på vy.no.

De reisende må regne med følgeforsinkelser etter streiken er avsluttet. Togene vil gradvis komme i rute utover ettermiddagen, skriver Bane NOR.

Trafikkoperatør Ole Fredrik Haugen ved Vegtrafikksentralen Øst tror ikke togstansen vil påvirke trafikken på veiene noe særlig.

– Det er vanskelig å spå, men det er ikke særlig mye trafikk midt på dagen når streiken foregår. Det har også vært rolig på veiene innover mot Oslo i dag, så det virker ikke som at flere har tatt bilen for å komme seg hjem igjen, sier han til VG.

– Krev lefse

Forbrukerrådet har publisert en artikkel på sine hjemmesider med råd til streikerammede.

— Spør etter snacks og vann om du blir sittende fast på toget i over en time. Typisk eksempel er lefser eller lett snacks som er til salgs i togene, sier jurist og seniorrådgiver Thomas Iversen.

Streiker mot EU-pakke

Fellesforbundet og Fagforbundet deltar i streiken. Det skal også holdes demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet.

Fagforbundene protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke. Den vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som fremtidens transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i NJF.

– Helt unødvendig

Forbundsleder Rolf Ringdal i NLF sier at regjeringen vil flytte makten til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all fremtid.

– Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, sier Ringdal.

