Skatteparadis-kritikk mot Norges Bank

Sigrid Klæboe Jacobsen jobber for mer åpenhet om skatt i verden. Hun mener oljefondssjef Nicolai Tangens omtale av skatteparadis torsdag, svekker tilliten til hans og Norges Banks arbeid på feltet.

Påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen har i årevis hatt organisert investeringsfondene sine i AKO-systemet i ulike skatteparadis. Hvert år forsvinner milliarder av kroner i mange av verdens økonomier inn i skatteparadiser, der det er lett å unngå beskatning. Norge har som offisiell politikk å jobbe mot hemmelighold og unndragelser av skatt.

AKO-fondene, der Tangen framover skal eie 43 prosent, vil fortsatt være registrert på skatteparadiset Caymanøyene.

Tangen understreket i dag på pressekonferansen hos Norges Bank at hans fond har fulgt loven, men leder Guro Slettemark i Transparency International Norge sier til VG at ansettelsen likevel er et stort problem på sikt i kampen mot skatteparadis.

– Jeg er redd for signaleffekten det vil gi ute i verden, hvis Norge ansetter en sjef for et av verdens mektigste fond, Oljefondet, som aktivt over år har brukt skatteparadis. Det vil være med på å legitimere bruk av skatteparadis, som vi mener er uheldig, sier leder Guro Slettemark i Transparency International Norge til VG.

På dagens pressekonferanse erklærte både sentralbanksjef Øystein Olsen og Tangen at alle bånd mellom Tangen og AKO-systemet var kuttet.

– Jeg vil også kommentere mitt forhold til bruken av skatteparadiser. Og jeg har et nyansert forhold, et nyansert syn, på dette. Det har naturligvis skjedd uheldige ting i skatteparadis, men det betyr ikke at alt som skjer der er problematisk, sa Tangen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa følgende om skatteparadiser på pressekonferansen i dag:

– Det er helt klart sider ved skatteparadiser som definitivt politiske myndigheter og Norges Bank og jeg spesielt synes er svært uheldige. Det bør definitivt jobbes for å få mer åpenhet og få harmonisert skatteregler på tvers av land. Slik at man ikke kan misbruke slike jurisdiksjoner til skatteunndragelser og skjuling av midler. Det er vanskelig å unngå å være investert i det som kalles skatteparadiser rundt omkring i verden. Vi kan forhåpentligvis bidra litt i riktig retning, men hovedproblemet knyttet til skatteparadiser må myndighetene løse, sa Olsen om Oljefondets rolle.

– Flytter etiske grenser

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i den norske avdelingen av Tax Justice Network (TJN), sier Tangen og Olsen med sine uttalelser likevel svekker tilliten til Norges Banks arbeid mot skatteparadis.

– Måten Tangen omtalte bruk av skatteparadis på, gjør at vi ikke har tillit til at han på en troverdig måte kan lede Oljefondets arbeid med finansiell åpenhet og ansvarlig skattepraksis, sier Klæboe Jacobsen til VG.

TJN jobber for mer åpenhet om skatt og reform av skattesystemer verden rundt.

Sigrid Klæboe Jacobsen sier Norges Bank beveger seg i feil retning for å tekkes Tangen.

– Norges Bank flytter etiske grenser for å gi rom for Nicolai Tangen, når de godtar en løsning der han beholder store eierandeler AKO Capital. Andre standarder for å motvirke interessekonflikt var åpenbart gjeldende for tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad, som solgte seg helt ut av utenlandsinvesteringer, sier Sigrid Klæboe Jacobsen.

Norges Bank har fått uttalelsene oversendt og henviser til hva Olsen og Tangen svarte på pressekonferansen.

PARADIS-KRITIKK: Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge. Foto: Helge Mikalsen, VG

Slettemarks Transparency er en internasjonal organisasjon som jobber for innsyn og mot korrupsjon. Kampen mot skatteparadiser står høyt på agendaen.

– Vi har en forventning om at Oljefondet også skal virke som en kraft mot skatteparadis. Når Norge ansetter en sjef som har utnyttet skatteparadis-systemet i en årrekke, er signalet at Norge legitimerer bruk av skatteparadiser, sier Slettmark.

Slettemark forklarer hvorfor det er viktig at oljefondet skal være en viktig kraft i kampen mot skatteregimer:

– Kampen mot skatteparadis dreier seg også om bekjempelse av korrupsjon og kriminalitet: Midlene som stammer fra korrupsjon og annen kriminalitet havner veldig ofte i skatteparadiser, fordi det er en effektiv måte å skjule eierskap til midlene på. Skatteparadis-jurisdiksjoner har hemmelighold som forretningsmodell.

– Det skulle bare mangle

Hun legger til:

– Det brukes for å minimere skatt og det kan se ut som om Tangen i stor grad har vært opptatt av å betale minst mulig skatt. Det er lov, men det er en politisk utfordring at en av det offentlige Norges mektigste personer, har hatt det utgangspunktet over år. Det skal bli spennende å se om representantskapet, som har uttrykt skepsis til skatteparadis-tilknytningen, fortsatt vil være det, sier Slettemark.

– Hva tenker du om brannmuren som er satt opp?

– Det skulle bare mangle. Det ubesvarte spørsmålet er om de mekanismene og strukturene som i dag ble presentert, i realiteten vil skape den uavhengigheten og de vanntette skottene som må være på plass i forholdet mellom Oljefondets interesser og Tangens private interesser. I tillegg er det grunn til å spørre hvordan offentligheten i årene som kommer skal få informasjon som kan bekrefte at dette systemet i praksis fungerer betryggende og slik det er ment.

Klæboe Jacobsen etterlyser nå økt oppmerksomhet rundt Oljefondets forvaltning generelt:

– Tangen-saken har belyst behovet for profesjonelle miljøer som setter et kritisk søkelys på Oljefondets virksomhet for å sikre en god og opplyst om våre fremtidige generasjoners formue. Dette forutsetter støtte til kritisk forskning, til økonomisk journalistikk og til kritisk sivilsamfunn. Dette arbeidet bør styrkes i tiden fremover, i takt med at Oljefondets betydning for Norge vokser.

