SOV I BILEN: Thomas Reinartz og samboeren bor på Nesodden. Det tar en stund å kjøre dit, så Reinartz valgte å bli værende utenfor sykehuset. Foto: Frode Hansen

Thomas (36) skal bli pappa: Tilbrakte 21 timer i bil utenfor Rikshospitalet

– Jeg vet at jeg får lov til å komme inn når fødselen er ordentlig i gang. Men jeg synes den definisjonen er uklar, sier den kommende pappaen.

Å være gravid og føde er en spesiell tid i livet. Men det er ingen tvil om at coronasituasjonen har gjort det enda mer spesielt.

Det har Thomas Reinartz fått erfare det siste døgnet. Klokken 13.30 søndag har han nemlig tilbrakt 21 timer på parkeringsplassen utenfor Rikshospitalet.

– Min gravide samboer som har termin 4. september hadde voldsomme smerter i magen i går ettermiddag. Legene rådet oss til å komme hit ganske kjapt, siden datteren vår lå med setet først.

Men sykehusets regler er klare: Reinartz får ikke være med inn før legene er sikre på at fødselen er i gang.

– Vi skulle få en avklaring på hva som skulle skje videre i løpet av natten, så jeg bestemte meg for å bli her.

Den avklaringen kom ikke. Dermed måtte Reinartz tilbringe natten i sin nye, hvite Mitsubishi Outlander.

– Heldigvis har vi akkurat kjøpt en ny og større bil fordi vi visste at det ville bli familieforøkelse, ler han.

Sov et par timer

For å få tiden til å gå har Reinartz tatt bilder og oppdatert venner og familie via Snapchat.

I tillegg har han sett «tulleserier uten innhold» på Netflix.

Søvn har det ikke blitt så mye av.

– Jeg tror jeg sovnet klokken 03.00 og sov vel et par timer, sier han.

LITE SØVN: Thomas Reinartz hadde pledd og pute i bilen. Likevel fikk han ikke mange timer på øyet. Foto: Thomas Reinartz

Barnefaren har heller ikke fått lov til å komme inn på sykehuset for å gå på toalettet.

– Heldigvis fikk jeg et fast toalett på McDonalds. I tillegg er jeg blitt godt kjent med betjeningen der, ler han.

– Men det koster litt penger dette her. Med parkering og betaling av mat og drikke har jeg brukt cirka 5–600 kroner.

DYRT Å BO PÅ PARKERINGSPLASSEN: - Det koster litt penger dette her. Med parkering og betaling av mat og drikke har jeg brukt cirka 5–600 kroner, sier Reinartz. Foto: Frode Hansen

– En surrealistisk opplevelse

Reinartz vet hvordan en «vanlig» fødsel skal være. For to og et halvt år siden fikk han og samboeren en gutt under mer vanlige omstendigheter.

– Da var jeg med inn og sov med samboeren min hele natten. Vi spiste og var sammen, sier han.

NY BIL: – Heldigvis har vi akkurat kjøpt en ny og større bil fordi vi visste at det ville bli familieforøkelse, ler Reinartz. Foto: Frode Hansen

– Hvordan er det å sitte utenfor når du vet at samboeren er inne på sykehuset med store smerter?

– Jeg synes det er en surrealistisk opplevelse. Jeg får ikke følt på stemningen. Hun forteller jo hva som skjer via SMS, men hun er veldig sliten, så jeg får jo ikke vite hva som egentlig foregår.

OPPDATERINGER VIA SNAPCHAT: Thomas Reinartz har filmet og tatt bilder av tilværelsen i bilen. Foto: Thomas Reinartz

Reinartz understreker at han ikke er kritisk eller sint på fødeavdelingen eller sykehuset. Men han synes det er litt vanskelig å forstå hvilke regler som gjelder.

– Jeg vet at jeg får lov til å komme inn når fødselen er ordentlig i gang. Men jeg synes den definisjonen er litt uklar. Betyr det at jeg kan komme inn når hun har rier eller når hun har åpning? Jeg vet ikke hvordan de definerer det.

Reinartz har imidlertid stor forståelse for at det er en vanskelig situasjon for fødeavdelingen.

– For min del er det samboeren min som er i fokus. Jeg kommer i andre rekke. Jeg er ikke sint på dem. Men jeg synes sykehuset bør finne en løsning som er mer gjennomtenkt for pårørende. Vi bør i alle fall ha tilgang til et toalett, avslutter han.

Klokken 14.15 søndag ble Reinartz samboer utskrevet fra sykehuset. De har fått beskjed om å komme tilbake når fødselen er ordentlig i gang.

– Hvis det hadde vært en situasjon med en pågående fødsel så ville far ha fått komme inn dersom han hadde bestått innkomstsamtalen med tanke på risiko for coronasmitte, opplyser Anders Bayer, pressevakt ved Oslo Universitetssykehus.

Han forteller at de uttaler seg på generelt grunnlag.

– Dersom det her endte i en undersøkelse, og sannsynligvis observasjon, og ikke i en fødsel, så er det for tiden dessverre slik at partner ikke kan være med den gravide inn på sykehuset. Dette kun for å beskytte pasienter, pårørende og ansatte for mulig smitte.

– Når jordmødre og leger sier at her har vi en pågående fødsel så kan partner komme inn så lenge man ikke stryker på coronasjekken, understreker Bayer.

— Hva tenker dere om situasjonen far befant seg i her?

– Vi har forståelse for parets opplevelse, ikke minst det å være far hvor man her sikkert er både usikker, redd og føler seg sårbar. Det er klart det er en kjedelig situasjon. Dette er ikke en situasjon vi synes er hyggelig. Så vi håper vi kan gå tilbake til det normale fortest mulig.

Publisert: 16.08.20 kl. 19:46

