Marit Bjerkås innstilles som ny leder: - Jeg vil rydde opp

TRONDHEIM (VG) Etter krisemøter fredag er valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti enige om en ny innstilling til lederkandidat etter vrakingen av Trond Giske.

Oppdatert nå nettopp

Valgkomiteens nye innstilling er Marit Bjerkås, melder leder av valgkomiteen, Arild Grande. Amund Hellesø og Eva Kristin Hansen innstilles som nestledere.

Giske er ikke med i innstillingen, og skriver på Facebook at han ikke vil være med på noe benkeforslag. Han skriver også at han ikke er aktuell til gjenvalg på Stortinget.

– Arbeiderpartiet har behov for en ny start. I arbeidet trenger vi kontinuitet og erfaring, og det får vi ved denne innstillingen, sier Arild Grande.

Vil rydde opp

Bjerkås skriver på sin Facebook-side at hun vil «rydde opp» i kulturen som flere med tilknytning til Trøndelag Arbeiderparti har beskrevet den siste uken.

– Alle skjønner at det vil kreve et stort arbeid fremover, og i den forbindelse har jeg et løfte å komme med – jeg skal ta seksuell trakassering på alvor og jeg skal ta de historiene vi har hørt de siste dagene på alvor. Jeg vil rydde opp i den kulturen som har vært. Arbeiderpartiet skal være et sted hvor det er trygt å drive politikk, og hvor vi løfter de store politiske sakene.

Grande sier videre at partiet står ved en vanskelig situasjon som følge av mye bråk rundt Trond Giske den siste uken.

– Vi har vært opptatt av at de som har varslet skal føle at det er trygt å varsle, men først og fremst at vi utvikler en partikultur der sånne ting ikke skal skje.

Giske ble mandag enstemmig innstilt som fylkeslederkandidat, men yorsdag kveld kunngjorde Trøndelag AUF at de trekker sin støtte til Giske, og komiteen ble innkalt til krisemøte.

Det skjedde blant annet etter at Sandra Skillingsås (29) sto frem i Adressa og fortalte om en nachspiel-episode med Giske i 2014.

Torsdag trakk valgkomiteen innstillingen av Giske. Fredag varslet valgkomitélederen at de trolig går for en kvinnelig leder i stedet for Giske.

NY LEDER-KANDIDAT: Marit Bjerkås Foto: AP

– Jobbe grundig med partikulturen

Etter lange møter fredag, ble altså Bjerkås innstilt. Hun har bakgrunn som varaordfører for Rennebu Arbeiderparti og sitter også i fylkesstyret i Trøndelag.

– Marit Bjerkås er en person som har forpliktet seg til jobbe grundig med partikulturen og som ønsker å jobbe med organisasjon. Er det noe fylkespartiet ønsker nå, så er det noen som jobber med grasrotarbeid og backe opp våre medlemmer og kandidater som skal ut i en tøff og krevende valgkamp, sier Grande.

Han sier ledelsen var forberedt på debatt angående varslingen rundt Trond Giske, men at debatten blusset opp i så stor utstrekning tror han har vært tøft for mange.

– Først og fremst for de som kom ut med sine historier. Det har gått veldig inn på valgkomiteen som forplikter seg til å skape en kultur hvor sånne ting ikke skjer. Det har vært avgjørende for at vi har landet på denne innstillingen.

Publisert: 28.08.20 kl. 18:24 Oppdatert: 28.08.20 kl. 19:26

Fra andre aviser