Marit Bjerkås innstilles som ny leder

TRONDHEIM (VG) Etter krisemøter fredag er valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti enige om en ny innstilling til lederkandidat etter vrakingen av Trond Giske.



Valgkomiteens nye innstilling er Marit Bjerkås, melder leder i Trøndelag Ap Arild Grande.

– Arbeiderpartiet har behov for en ny start. I arbeidet trenger vi kontinuitet og erfaring, og det får vi ved denne innstillingen, sier leder i Trøndelag Arbeiderparti, Arild Grande.

Marit Bjerkås har bakgrunn som varaordfører for Rennebu Ap og sitter også i fylkesstyret i Trøndelag.

Valgkomiteen ble raskt enstemmig enige om at de så for seg en kvinnelig leder, fortsetter Grande.

– Derifra handler det om å legge inn en kabal som alle kan slutte opp om. Dette er et nytt ungt fylkesparti der det handler om å få folk til å jobbe på samme lag.

Grande sier videre at partiet står ved en vanskelig situasjon som følge av mye bråk rundt Trond Giske den siste uken.

– Vi har vært opptatt av at de som har varslet skal føle at det er trygt å varsle, men først og fremst at vi utvikler en partikultur der sånne ting ikke skal skje.

Torsdag trakk valgkomiteen innstillingen av Giske. Fredag varslet valgkomitélederen at de trolig går for en kvinnelig leder i stedet for Giske.

NY LEDER-KANDIDAT: Marit Bjerkås Foto: AP

Publisert: 28.08.20 kl. 18:24 Oppdatert: 28.08.20 kl. 18:42

