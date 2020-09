SYSTEM-KØ: Da grensen åpnet i juli var det mange som dro over til Töcksfors i Värmland for å handle på Systembolaget. Foto: Fredrik Solstad

Advarer mot grenseåpning: – Frykter mørketall på antall smittede i Sverige

Kommunelege Jan Børre Johansen i Indre Østfold advarer mot grenseåpning og mener det kan finnes mørketall på den svenske siden av grensen. Det tilbakevises av Värmland-smittevernlege Ingemar Hallén.

Fra lørdag er det mulig å reise karantenefritt til grensesteder som Storlien ved Trøndelag, Charlottenberg ved Kongsvinger og Töcksfors ved Østfold-grensen.

Det er dårlige nyheter, mener kommunelege i Indre Østfold, Jan Børre Johansen, som nettopp har kommet seg gjennom et stort smitteutbrudd i kommunen.

VGs oversikt viser at Indre Østfold var ni dager uten nye bekreftede tilfeller – før det de siste fem dagene er registrert fem nye tilfeller.

– Når grensene åpner, øker selvsagt risikoen for smitte. Vi kan ikke slå fast at smittetilfellene vi hadde her ble smittet i Sverige eller Polen, men det var en felles faktor blant flere av tilfellene. Fellesnevneren også blant de som var ute på byen, var at de hadde vært over grensen eller flere ganger, sier han til VG.

Nærkontakter ikke i karantene

Og nå åpnes altså den svenske naboregionen Värmland atter en gang. Kriteriet som ligger til grunn er at det er under 20 smittede per 100.000 innbyggere og under fem prosent positive prøver i snitt de siste to ukene.

– Jeg skulle ønske det var mer fokus på hvordan smittesporing og testing håndteres ulikt i Norge og Sverige. Min teori er at det er mørketall på smitten i Sverige, spesielt blant de unge som ikke testes, sier han.

Det begrunner kommunelegen med flere ting:

Nærkontakter til smittede i Sverige settes ikke i karantene.

Svenskene reiser fritt mellom regionene.

Smittesporing foregår på regionnivå, ikke kommunenivå.

Det er lagt opp til større grad av selvjustis, både når det gjelder testing og karantene.

– Det at man ikke tester nærkontakter og at det er lagt opp til selvjustis ved karantene, gjør at jeg frykter mørketall. Særlig i den unge aldersgruppen som vi har sett en smitteoppblomstring i den siste tiden. De er også bærere av viruset, sier Johansen.

Det er ikke nødvendigvis grenseåpningen i seg selv som bekymrer kommunelege Johansen i Indre Østfold, men at vurderingene kan basere seg på tall som ikke er korrekte, sier han.

Johansen får betinget støtte fra Helsedirektoratet.

– Kan de svenske smittetallene være høyere enn det som er registrert, fordi nærkontakter til smittede ikke blir satt i karantene eller blir testet uten at de viser symptomer?

– Andelen covid-19-syke personer som ikke fanges opp ved testing, de såkalte mørketallene, er ulike fra land til land og avhenger av hvor mange som testes og hvor målrettet testingen er, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør til VG.

Han peker på at alle i Norge som har nyoppståtte luftveissymptomer nå anbefales å teste seg, i tillegg til personer som kommer fra røde land.

– Mange nærkontakter til covid-19-syke testes også i kommunene for å kartlegge om kjente smittetilfeller har spredt seg til nye klynger. Dette gjør at vi i Norge trolig fanger opp ganske mange av de som faktisk er smittet, sannsynligvis flere enn i Sverige, men trolig færre enn Danmark som har høyere testaktivitet enn oss. Det er derfor grunn til å tro at mørketallene er noe høyere i Sverige enn i Norge, men vi må huske på at vi også har mørketall i Norge, sier Nakstad.

Svensk lege: Ikke mørketall

Kommunelege Johansen i Indre Østfold får ikke støtte fra sin kollega på den andre siden av grensen. Smittevernlege Ingemar Hallén i Värmland region mener det ikke finnes belegg for å si at det finnes store mørketall av smittede i Sverige.

SMITTEVERNLEGE: Ingemar Hallén er ikke enig i at det finnes mørketall i de svenske smittetallsoversiktene. Foto: TT NYHETSBYRÅN

– Tvertimot, det finnes fakta som beviser det motsatte. Det er nå stor kapasitet på PCR-prøvetakning nå og det tas mange prøver av folk med symptomer, men andelen positive prøvesvar er svært lavt - en prosent forrige uke i Värmland, sier Hallén i en e-post til VG.

Han sier videre at svenske helsemyndigheter gjentatte ganger testet befolkningen i ulike deler av landet. De har testet et tilfeldig utvalg personer uten symptomer og andelen av positive prøvesvar har sunket fra lavt til null, sier Hallén.

– Ingen test-ventetid i Sverige

I Sverige er det kun personer som har covid-19-symptomer som skal teste seg og være i karantene, ifølge smittevernlege Hallén.

– Hvor lang tid tar det normalt fra man tar en test til man får et prøvesvar?

– Regionens egen analyse tar cirka fem timer innen man får svar. Hurtigtester går raskere men brukes bare når det foreligger på spesifikk indikasjon på smitte. Som oftest sendes prøvesvaret ut dagen etter testen, men det avhenger av testtidspunktet, sier han.

Han forteller at de ikke har ventetid, og at testkapasiteten er god. De som venter på en test skal holde seg hjemme og unngå kontakt med andre.

– Må personer som bor sammen med, eller hatt nærkontakt med en covid-positiv være i karantene?

– Nei, den som ikke har symtomer må ikke holde seg hjemme, men vi oppfordrer til forsiktighet om man har nærkontakter som har testet positivt, sier Hallén.

Personer som bor tett eller har nærkontakt med en som har testet positivt, må imidlertid testes dersom vedkommende har symptomer, sier han.

– IKKE DRA: Det er fortsatt anbefalt å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, sier justisminister Monica Mæland. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Trekk i lønnen etter Sverige-tur

Justisminister Monica Mæland (H) kom uansett med en tydelig oppfordring på regjeringens coronapresse-konferanse fredag.

– Til de som vil dra over grensen på handel: Det er fortsatt anbefalt å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Det finnes ingen grønne soner, sa hun.

Og i Sør-Odal kommune tar de ministerens oppfordring på alvor, ifølge NRK. Denne meldingen ble sendt ut til alle ansatte i kommunen:

«Rådmann informerer om at kommunen vil følge FHI sine anbefalinger om at ansatte med pasientnært arbeid og som har vært på reiser til Sverige, må testes for covid-19, med bekreftet negativ test før dere gjenopptar arbeidet. Evt. karantene i påvente av testsvar vil være ulønnet permisjon. Rådmannen ber medarbeidere i tillegg begrense unødig reiser til andre kommuner med store smitteutbrudd.».

Kommunedirektør Frank Hauge sier til NRK at det er helt nødvendig med strenge tiltak for å sørge for at tilbudet i helsetjenesten i kommunen ikke blir svekket.

– Vi har da signalisert at konsekvensene ved å reise er at man må sitte i karantene uten lønn for de dagene mens man venter på testresultatet, sier han.

