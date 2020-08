VIL STØTTE: Hans-Erik Dyvik Husby fikk stor oppmerksomhet for sin auksjon til inntekt for minnefondet til de to barna som ble drept i Lørenskog i juli. Foto: Privat/Therese Alice Sanne, VG

Auksjonerte bort konsertplakat for Gabriel (1) og Mikaels (7) minnefond: – Vi alle ble sterkt berørt

Hans-Erik Dyvik Husby sier hele lokalsamfunnet ble berørt av dobbeltdrapet i Lørenskog. Da han fikk høre om minnefondet faren deres har opprettet, bestemte han seg for å gjøre noe.

Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent under artistnavnet «Hank von Helvete», sier til VG at han ble gjort oppmerksom på minnefondet av felles bekjente med barnas far.

– Senere har jeg hatt en lengre samtale med ham og jeg innså at han er en unik mann. Det gjorde et enormt inntrykk å se hvordan en knust far klarte å få til dette, så jeg bestemte meg for å finne noe jeg kunne bidra med utover å dele lenken, sier Dyvik Husby om auksjonen han startet.

Det var Romerikes Blad som omtalte bidraget først.

– Jeg bor i Lillestrøm og er en del av lokalsamfunnet her i Nedre Romerike. Da denne tragedien skjedde ble vi alle som bor i distriktet sterkt berørt, sier artisten.

Rørende engasjement

Brødrene Gabriel (1) og Mikael (7) ble funnet drept på en adresse i Lørenskog i juli. Moren er siktet for drap på sønnene og det er begjært en primærpsykiatrisk undersøkelse av henne.

Det er barnas far som opprettet minnefondet «Erkeengler» sammen med familien og en nær familievenn. Målet er å bidra til at barn i Lørenskog og Rælingen får delta i lek og fritidsaktiviteter.

FOR MINNEFONDET: Konsertplakaten ble laget av Jack C. Gregory og solgt halvveis uti Dyvik Husbys turne i Los Angeles i fjor. Nå er et av de få gjenværende eksemplarene solgt for 5000 kroner til inntekt for minnefondet etter Gabriel (1) og Mikael (7). Foto: Privat

– I tillegg til budrunden som endte med en raus sum, spredte innlegget seg på Facebook i hele området gjennom hele søndagen. Det var rørende å se så mange engasjere seg, sier han.

«Hjertene vår vil aldri slutte å blø for denne tragedien som rammet så hardt. Måtte de vakre erkeenglene Mikael og Gabriel bli møtt og tatt hånd om av de vakre erkeenglene Mikael og Gabriel der på den andre siden» skrev han på Facebook etter at auksjonen er avsluttet.

Barnas far, som også leder stiftelsens arbeid, sier at han snakket med Hans-Erik etter at de fikk bidraget.

– Vi satte utrolig stor pris på det bidraget og at han skapte engasjement rundt stiftelsen, sier han.

Minnefondet var oppe og gikk 14. august. Faren selv la inn 500.000 kroner til å begynne med. Tre dager senere passerte fondet én million innsamlede kroner.

BERØRT LOKALSAMFUNN: Tapet av de to unge guttene har berørt hele lokalsamfunnet, sier Dyvik Husby. Her er det lagt ned blomster utenfor huset de ble funnet i. Foto: Harald Henden

Kjøper utstyr til den lokale skøyteskolen

Det siste bidraget til lokalsamfunnet er en avtale med Lørenskog ishockeyklubb signert i dag om at skøyte- og hockeyskolen i Lørenskog skal få nødvendig utstyr - og døpes om til «Erkeenglers skøyte- og hockeyskole».

– Mikael var en del av hockeyskolen i en del år og vi tilbragte mye tid i Lørenskog ishall. Vi er stolte av at vi nå får til et samarbeid med hockeyskolen. Utstyr er dyrt, og mange barn har kanskje ikke anledning til å være med, sier faren.

Blant utstyrsbidraget er hjelmer, skøyter og bøyler som hockeyskolen skal eie og kan låne ut til deltakerne. På den måten vil kanskje enda flere få mulighet til å delta. Leder for skøyteskolen, Bjørn Nordby, sier selv han husker Mikael godt fra da han deltok frem til coronaen kom i vinter.

– Sånn sett er jo skøyteskolen også berørt. Dette bidraget er i høy grad fint for å minnes ham. Men det gjør også at vi kan gjøre en god del innkjøp vi ikke ville hatt anledning til ellers. Samtidig kan flere som kanskje ikke ville hatt mulighet til å være med få låne utstyr og delta likevel, sier Nordby. Skolen har omkring 160 deltakere og drives av frivillighet.

Stiftelsen er allerede i dialog med kommunene om at pengene skal gå til tre minnesmerker for guttene, og flere sponsorer er med på laget, forteller faren:

En lekeplass i Lilleborg barnehage, en fotballbinge ved Fjerdingby skole og en lekeplass utenfor rådhuset i Lørenskog. Mikael og Gabriel er begge navn på to erkeengler - derav navnet på minnefondet.

