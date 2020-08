HARDT RAMMET: Brannvesenet ved en pågående skogbrann i Butts Canyon Road i fylket Lake søndag. Foto: Noah Berger/AP

Frykter uvær skal forverre skogbrannene i California

– Jeg kan ikke gjenta nok hvor viktig det er å være klar til å evakuere, sier Shana Jones i brannvesenet til LA Times. Nå fryktes det at uværet skal forverre situasjonen ytterligere.

Siden 15. august har over 500 branner i delstaten på USAs vestkyst gjort store skader, mange av dem startet av lynnedslag. I alt 4.856 kvadratkilometer skog og mark er brent.

Sterk vind og mer tordenvær uten nedbør truer med å gjøre situasjonen enda verre utover mandagen.

– Vi er langt unna å bekjempe brannene og er ikke på langt nær ferdige i skogen. Jeg kan ikke gjenta nok hvor viktig det er å være klar til å evakuere, sa enhetsleder Shana Jones, i brannvesenet i fylkene Sanoma, Lake og Napa til lokale medier søndag.

Det er her en av de største pågående brannene er, ifølge oversikten til Cal Fire, brannvesenet i California. Dette er den tredje største skogbrannen i California i moderne tid og har fått navnet «LNU-komplekset».

fullskjerm neste Brannvesenet bekjemper skogbrannene i nærheten av en bolig i Ben Lomond i California søndag.

Brannmannskapene kjemper nå for å hindre at situasjonen blir enda verre ved å lage branngater og gjøre andre forebyggende tiltak.

Nå advares det nemlig om nye kraftige byger med torden og lyn, som startet de mange brannene. Et rødt flagg-advarsel er utstedt av de nasjonale værmyndighetene for store deler av nordlige California og gjelder fram til mandag kveld.

Varselet innebærer at lyn kan starte flere branner og er ment å forberede nødetatene på hva som kan komme.

Brannmannskapene kjemper på flere fronter, og nasjonalgarden og det amerikanske forsvaret bistår i nordre deler av California.

PÅGÅENDE BRANNER: Bildet viser aktive branner i California per 24. august. Foto: Skjermdump fra Cal Fire

Det meste av skadene er forårsaket av tre sammensatte branner, som har svidd av 3.043 kvadratkilometer og ødelagt nærmere 1.000 hjem og andre bygninger.

Minst fem personer er omkommet, tre av dem ble funnet i hjem i områder som hadde fått ordre om å evakuere.

Ber folk etterkomme evakueringsordre

Myndighetene sier deres innsats i Santa Cruz sør for San Francisco blir hindret av folk som nekter å etterkomme ordren om å evakuere og av folk som utnytter situasjonen til å plyndre og stjele. Politiet i Santa Cruz sier 100 politibetjenter patruljerer området, og folk som ikke har noe der å gjøre, blir pågrepet.

Samtidig som myndighetene i fylket jobber med å informere innbyggerne om at de må evakuere og hvor de kan ta seg inn for å få tak over hodet, bes turister om å holde seg unna:

– IKKE besøk oss nå. Luftkvaliteten er dårlig, det er aske overalt og vi bekjemper en enestående katastrofe. Dette er ikke tiden for en dag på stranda, skriver Santa Cruz County på Twitter.

Også de ikoniske kjempegrantrærne redwood i delstatens eldste nasjonalpark, Big Basin Redwoods, er truet av brannene. I tillegg til parkens bygninger og campingplasser.

Skogbrannene i California har pågått i flere uker. Denne videoen er fra tidlig i august:

Publisert: 24.08.20 kl. 12:12

