FLERE: Nigeria kan ha flere innbyggere enn Kina i 2100, ifølge den nye befolkningsanalysen. Bildet er fra et valgmøte i Jimeta i Nigeria i 2019. Foto: LUIS TATO / AFP

Studie om befolkningsvekst: – Verden kan bli ganske annerledes

Verdens befolkning kan øke med én milliard frem til år 2100 – og ikke tre, som FN tror. Årsaken kan være at kvinner får bedre tilgang til prevensjon og utdanning.

Dette kommer frem av en omfattende studie fra Universitetet i Washington i Seattle. Rapporten er publisert i tidsskriftet The Lancet tirsdag.

– Verden kan bli ganske annerledes enn vi hittil har trodd, sier professor Stein Emil Vollset til VG.

Han er rapportens førsteforfatter og leder fremskrivningsgruppen ved Institutt for måling og evaluering av helse (IHME) ved universitetet i Washington i USA.

Forskerne mener at verdens befolkning vil nå toppen i 2064 med 9,7 milliarder, for så gradvis å falle til 8,8 milliarder mennesker ved slutten av århundret.

Nigeria større enn Kina

– Om 80 år antar vi at India vil ha flest mennesker. Nigeria vil ha gått forbi Kina, som vi tror vil ha fått halvert sin befolkning, sier professor Vollset.

183 av 195 land vil ikke ha fruktbarhetsraten som behøves for å opprettholde sin nåværende befolkning, mener forskergruppen bak modellstudien.

De mener at omkring 23 land, blant dem Japan, Thailand, Italia, Spania og Portugal vil oppleve at befolkningen mer enn halveres fra 2017 til 2100.

Befolkningen ventes å falle mest i Asia og det østlige og sentrale Europa.

FÆRRE: Det ellers så travle Shibuya-krysset i Tokyo ligger øde etter at pandemien utløste unntakstilstand i Japan. Landets befolkning kan bli redusert fra 128 til 60 millioner frem til 2100. Foto: JIJI PRESS / JIJI PRESS

Befolkningsvekst i Norge

– Norge skiller seg litt ut. Vårt hovedalternativ er at vi vil ha befolkningsvekst i hele århundret, sier forsker ved Statistisk sentralbyrå Rebecca Gleditsch.

SSB forventer ifølge fremskrivningen som ble publisert i juni, at den norske befolkningen vil øke fra dagens 5,4 millioner til 6,3 millioner i 2100.

– Frem til 2050 vil vi ha fødselsoverskudd. Deretter er vi avhengig av nettoinnvandring for at befolkningen fortsatt skal vokse, sier Gleditsch.

Omvendt pyramide

Når fruktbarheten faller og forventet levealder øker, endres befolkningens sammensetning. Det blir færre barn og flere eldre.

I 2100 venter forskerne at det globalt er 2,37 milliarder mennesker over 65 og 1,7 milliarder under 20 år. Antall mennesker over 80 år kan bli seksdoblet.

– Befolkningspyramiden blir snudd på hodet. Vi blir flere eldre enn yngre. Historisk har det vært motsatt, påpeker Vollset.

I Kina og India ventes antall arbeidsføre å falle dramatisk. Det er negativt, fordi færre kan betale for velferd og helsetjenester som flere trenger.

– Når folketallet faller, skrumper økonomien. Veldig mange land vil se et betydelig fall i den yrkesaktive delen av befolkningen, sier Vollset.

ELDES: Kinas befolkning eldes raskt. Færre yrkesaktive gjør det vanskelig å opprettholde økonomisk vekst. Foto: HOW HWEE YOUNG / EPA

Aldring skaper utfordringer

Også Norge eldes. Om 40 år vil antall eldre over 70 år være doblet, ifølge SSB.

– Det er vi ganske sikre på. Aldringen byr på ulike utfordringer, blant dem hvordan velferden og helsetilbud skal finansieres, sier Rebecca Gleditsch.

Hun sier at kvinners økte tilgang til prevensjon og utdanning har endret Norge. En lignende utvikling er naturlig å forvente, også i andre land.

– Kvinner vil gjerne fullføre utdanning, før de får barn. Da blir årene i fruktbar alder færre. En karriere i arbeidslivet kan også motivere til andre livsvalg.

Innvandring veier opp

Forskerne ved Universitetet i Washington påpeker at innvandring kan oppveie de lave fruktbarhetsratene i land som USA, Australia og Canada.

De mener at stater med en liberal innvandringspolitikk er bedre rustet til å opprettholde befolkningens størrelse og dermed økonomisk vekst.

Ifølge deres modeller kan befolkningen sør for Sahara i Afrika bli tredoblet i løpet av dette århundret, fra én milliard i 2017 til tre milliarder i 2100.

FORSKERE: Professor Stein Emil Vollset ved Universitetet i Washington og forsker Rebecca Gleditsch ved Statistisk sentralbyrå. Foto: Scanpix/SSB

Nord-Afrika og Midtøsten er den eneste andre regionen som forventes å ha høyere befolkning i 2100 enn i 2017, med en vekst fra 600 til 978 millioner.

Ifølge fremskrivningene vil like under halvparten av verdens befolkning være afrikansk ved slutten av dette århundret.

FN har andre anslag

Fremskrivningene fra Vollset og hans forskerkolleger skiller seg fra FNs anslag. FN tror vi vil være tre milliarder flere i 2100, ikke «bare» en milliard flere.

– Forskjellen er hvordan vi fremskriver fruktbarhet, sier Vollset.

Han var i 23 år professor ved Universitetet i Bergen og har bakgrunn som forsker ved Folkehelseinstituttet og direktør ved fødselsregisteret.

I sin nyutviklede fruktbarhetsmodell har forskerne i Seattle også lagt inn data om tilgang til prevensjon og utdanning fra alle verdens land.

– Vi tror at antall barn som hver kvinne føder, vil stabilisere seg på et lavere nivå enn hva FN tror. Fremtiden vil vise hvem som har rett.

